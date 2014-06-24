آغاز تصویربرداری «کپی برابر اصل» با حضور مسئولان قضایی و حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «کپی برابر اصل» به نویسندگی و کارگردانی سید جلال الدین دری که قرار است از شبکه یک سیما پخش شود، در 13 لوکیشن مختلف در شهرهای استان تهران، گیلان و البرز تصویربرداری می‌شود.

حسن جوهرچی، روناک یونسی، سیاوش طهمورث، فرداد صفاجو، نفیسه روشن، حدیثه تهرانی، آزاده ریاضی، پریسا روشنی، سولماز حصاری، حسام نواب صفوی، حشمت آرمیده، مجتبی طهمورث و عمار تفتی از بازیگران این سریال هستند.

عوامل تولید این سریال عبارتند از مجتبی برهانی زاده مدیرتولید، مجید طرقی مدیرفیلمبرداری، محمد جواد یمقی مدیرصدابرداری، رابعه ملاحسینی طراح گریم، محمد صادقی طراح صحنه، رامین بهزادی مدیر تدارکات و امیرکوروش اعرابی عکاس.