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۳ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۴۴

اخبار عراق/

حمله هواپیماهای آمریکایی به منطقه مرزی سوریه با عراق/هلاکت سرکرده داعش در جنوب تکریت

حمله هواپیماهای آمریکایی به منطقه مرزی سوریه با عراق/هلاکت سرکرده داعش در جنوب تکریت

تکذیب تسلط تروریستها بر پالایشگاه بیجی، حمله هواپیماهای آمریکایی به شهر القائم و هلاکت سرکرده داعش در جنوب تکریت از مهمترین اخبار عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حسین شهرستانی معاون نخست وزیر در امور انرژی اعلام کرد: برخی از رسانه های خارجی و عربی اخباری درباره تسلط تروریستها بر پالایشگاه بیجی منتشر کرده اند و ترک پست نیروهای امنیتی مخابره کرده اند که ما به ملت عراق و افکار عمومی اعلام می کنیم که این اخبار بی اساس است و تروریستها موفقیتی در پیشروی به سوی پالایشگاه نداشته اند.

وی افزود: نیروی هوایی ارتش ظهر امروز به وقت محلی مراکز وابسته گروههای مسلح را مورد هدف قرار داد و ضربات مهلکی به آنها وارد کرد. رسانه ها باید نهایت دقت را به کار گیرند.

از سوی دیگر شبکه العراقیه از حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مراکز گروههای مسلح در القائم در استان الانبار در مرزهای سوریه با عراق خبر دادند.

منابع امنیتی به هلاکت سرکرده داعش و تعدادی از معاونان وی هنگام یورش به یک روستا در جنوب تکریت اشاره کرد.

کد مطلب 2318995

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