زندگینامه 100 نفر از مشاهیر استان بوشهر استخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم مشایخی ظهر پنجشنبه در نشست هیات‌امنای بنیاد ایران‌شناسی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای سابقه تاریخی و فرهنگی درخشانی است که باید به خوبی این برجستگی‌های تاریخی شناسایی و معرفی شوند.

وی از تلاش‌های صورت گرفته برای راه اندازی موزه تجارت دریایی بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این موزه در عمارت ایرانی در بافت تاریخی بوشهر دارد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مشاهیر استان بوشهر

مدیر بنیاد ایران‌شناسی استان بوشهر با اشاره به راه‌اندازی هسته پژوهش موزه تجارت دریانوردی بوشهر خاطرنشان ساخت: پژوهش‌های بسار خوبی درباره تجارت دریای استان بوشهر صورت گرفته است و سه‌هزار سند در این زمینه جمع‌آوری شده است.

وی از چاپ چند جلد کتاب درباره تجارت دریایی بوشهر خبر داد و افزود: بوشهر از دوران قاجار به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور بوده است و نقش بارز بوشهر در بخش‌های بازرگانی، تجارت دریایی و اقتصادی در موزه تجارت دریایی نمایشد داده می‌شود.

مشایخی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مشاهیر استان بوشهر، ادامه داد: تاکنون اطلاعات و زندگی‌نامه 100 تن از مشاهیر استان بوشهر در این بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط شده است.

جمع‌آوری و نگهداری هفت هزار قطعه عکس

مدیر بنیاد ایران‌شناسی استان بوشهر همچنین از جمع‌آوری و نگهداری هفت هزار قطعه عکس در بانک اطلاعاتی استان بوشهر، ادامه داد: تاکنون 46 عنوان کتاب در بنیاد بوشهر شناسی چاپ شده است.

مشایخی به تاریخچه 20 ساله راه‌اندازی بنیاد بوشهر شناسی اشاره کرد و افزود: بنیاد بوشهر شناسی دارای کتابخانه‌ای به ظرفیت 21 جلد کتاب است که در حال حاضر 16هزار جلد کتاب با موضوعات بوشهر، خلیج فارس، اقتصاد و تجارت استان بوشهر در آن موجود است.