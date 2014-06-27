عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی‌اش از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل با بیان مطلب فوق اظهار کرد: اگر خودمان را باور می‌کردیم می‌توانستیم به مرحله بعدی هم صعود کنیم. به نظرم در جام جهانی کار بزرگی انجام ندادیم و لیاقت تیم ما بیشتر از اینها بود.

وی افزود: اگر تیم ما صعود می‌کرد، آن موقع باید جشن و پایکوبی می‌کردیم ولی چون مقابل آرژانتین طوری بازی کردیم که فقط یک گل خوردیم، ذهنیت مردم روی همان مسابقه باقی ماند. در حالی که ما باید برابر بوسنی پیروز می‌شدیم.

سرمربی استقلال اهواز با اشاره به بازی دفاعی تیم ملی در جام جهانی خاطرنشان کرد: بر خلاف اینکه این جام جهانی حسابی پر گل شد، تیم ما بسته بازی کرد که این مسئله توی ذوق مردم زد. به نظرم در بازی مقابل بوسنی می‌توانستیم بهتر عمل کنیم ولی متاسفانه در حال و هوای بازی با آرژانتین باقی ماندیم.

ویسی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر تمدید قرارداد کارلوس کی‌روش، تاکید کرد: ما از الان باید دست به کار شویم و به فکر جام ملت‌ها باشیم. اگر قرار است کی‌روش بماند، او را باید زود حفظ کنیم و اگر قرار است مربی خارجی دیگری بیاوریم، باید در حد خود کی‌روش باشد. قطعا اگر یک مربی ایرانی جایگزین کی‌روش شود، کار خیلی سختی خواهد داشت چون ذهنیت مردم دیگر مربی ایرانی را قبول نمی‌کند و حداقل قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را از او می‌خواهد.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال هر کاری می‌کند، باید زودتر دست به کار شود چون همین امروز هم دیر است. تمام تیم‌های آسیایی بعد از جام جهانی برای جام ملت‌های آسیا برنامه ریزی کرده‌اند.

سرمربی استقلال اهواز در خصوص اینکه آیا جزو موافقان تمدید قرارداد کارلوس کی‌روش هست یا خیر، تصریح کرد: اگر کی‌روش با مربیان ایران ارتباط داشت، بله من موافق تمدید قراردادش بودم! او در مدت حضورش در ایران با ما ارتباطی نداشت و فقط یکبار جلسه‌ای را با چند مربی برگزار کرد. اگر کی‌روش با مربیان ایرانی همدل و همسو شود عالی است ولی اگر بماند و کاری به کار ما نداشته باشد و یا کلاس آموزشی برگزار نکند فایده‌ای ندارد!

ویسی در بخش دیگر از صحبت‌هایش درباره شرایط تیم استقلال صنعتی خوزستان هم اظهار کرد: 15 بازیکن از جمع ما جدا شدند. نیازمان را با شش بازیکن لیگ برتری یعنی رضا کاردوست، روح الله سیف اللهی، محمدرضا مهدوی، مجید حیدری، مهدی مومنی و ایمان با صفا و 12 بازیکن زیر 23 سال برطرف کردیم. امسال میانگین سنی تیم استقلال اهواز 24 سال شده است و ما با تیم جوانی راهی مسابقات خواهیم شد.

سرمربی استقلال اهواز در پایان با بیان اینکه دو بازیکن دیگر از کشور مالی به تیمش اضافه کرده است، گفت: ما امسال دروازه‌بان تیم ملی مالی را هم به خدمت گرفتیم. علاوه بر او یک مهاجم دیگر هم از کشور مالی جذب کردیم. دو بازیکن مالیایی هم که سال گذشته در تیم ما حضور داشتند که جمع آنها به عدد چهار می‌رسد. بر این اساس باید نام یکی از این بازیکنان را برای فصل بعد خط بزنیم!