به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع که جمع کثیری از پیشکسوتان زن و مرد ورزش در رشته‌های مختلف ورزش در آن حضور داشتند، از ساعت 10 صبح امروز جمعه در تالار مهربانی مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد و از ساعت 11 با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان صورت رسمی‌تری به خود گرفت.

شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک از میهمانان ویژه این مراسم بود. در حالی کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک نتوانست در این مجمع حاضر شود.

از چهره‌های پیشکسوت حاضر در این مراسم می‌توان به حسین کلانی، بیژن معتمدی، حمید جاسمیان، فرامرز ظلی، ابراهیم آشتیانی، منصور پورحیدری، غلامحسین مظلومی، بهتاش فریبا، محمدرضا زادمهر، اصغر شرفی، ناصر گیوه چی، ابراهیم سیف‌پور، رضا سوخته سرایی، مهران شاهین طبع، محمد نصیری، عنایت الله آتشی، بهرام افشارزاده و ... اشاره کرد.

باشگاه پیشکسوتان وزرشی تشکیل می‌شود

همچنین در حاشیه نخستین مجمع پیشکسوتان ورزشی که امروز جمعه در تالار مهربانی مجموع ورزشی انقلاب برگزار شد، علی اکبر طاهری اظهار داشت: صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به واقع همان طور که از اسمش پیداست به منظور حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان حوزه های مختلف ورزش تشکیل شده هر چند در این راستا بخشی از کار که مسائل اقتصادی را شامل می شود، دارای مشکل است.

وی با تاکید بر اینکه صندوق اعتباری حمایت از قهرمانا ن و پیشکسوتان ورزش کشور حلقه اتصال وزارت ورزش با جامعه ورزشی است، خاطرنشان کرد: مجمعی که امروز تشکیل شد، شروع حرکتی است که پایانی نخواهد داشت تا بتوانیم بر مسیر آن جایگاه پیشکسوتان ورزش را حفظ و تکریم کنیم.

مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی همچنین از تشکیل باشگاه ویژه پیشکسوتان عرصه ورزش خبر داد و اظهار داشت: این باشگاه در برگیرنده پیشکسوتان ورزشی است در تمامی عرصه‌ها و حتی رسانه‌ها را هم شامل می‌شود و می‌خواهیم شما هم این موضوع را بپذیرید.

علی اکبر طاهری با بیان اینکه در این باشگاه بر حوزه اقتصادی و مقاومتی فعالیت‌هایی خواهیم داشت، گفت: کارها را تا آنجا پیش می‌بریم که به هدف نهایی برسیم.