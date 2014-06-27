بزرگداشت چهلمین روز درگذشت نیما وارسته نوازنده و آهنگساز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ابتدای این مراسم قراچورلو استاد نیما وارسته در سخنانی گفت: 19 سال پیش که برای افتتاح این فرهنگسرا به این سالن مراجعه کرده بودم و افتتاحیه آن با اجرایی از من همراه بود فکر نمی کردم که چند سال بعد از آن در جایی دوباره ساز بزنم که نیما وارسته در آن حضور ندارد.

وی ادامه داد: نیما از کودکی به ساز زدن و موسیقی علاقه مند بود و من خوب یادم هست که وقتی ساز می زدیم او توجه زیادی به اعمال و رفتار ما داشت در نتیجه تصمیم گرفتم که سازی را برای او تهیه کنم و خوب دیدم که نیما خیلی زود پیشرفت کرد و من شاهد موفقیت او هم در حوزه تحصیلی و هم در حوزه نوازندگی او در سازهایی چون ویولون و سینتی سایزر بودم.

این نوازنده ویولون گفت: این اواخر تصمیم داشتم مجموعه کارهایی را با کمک تعدادی از هنرمندان از جمله نیما وارسته تهیه کنم که به دلایلی انجام نشد اما خوشحالم که امروز در کنار شما قطعه گریه لیلی را به یاد نیما وارسته که یکی از قطعات این مجموعه بود ، برای شما اجرا می کنم.

فرید احمدی شاعر و ترانه سرا هم در این مراسم گفت: واقعا این لحظه ها برای من لحظه های سنگینی است. نیما وارسته برای من لحظه لحظه خاطره بود و من خوب یادم می آید که وقتی ناصر عبداللهی درگذشت نیما با آن لحن مهربان همیشگی به من گفت استاد ناصر چه شد؟ و من هم مبهوت نگاهش کردم و بعد دیدم که وقتی قطعه "منو ببخش" را می نواخت چه مهربانانه اشک از چشمانش بی مقدمه سرازیر می شد و من پی بردم که این آدم چقدر زلال و چقدر نهاد پاک و بی آلایشی دارد که این چنین صادقانه می گرید.

این ترانه سرا ادامه داد: نیما مصداق صفای باطن بود. ما ساعت های زیادی را در گروه بنیامین با او گذراندیم و چون بعد از خانواده او، ما نیز داغدیده هستیم باورم نمی شود که این چنین از کنار ما رفته و ما در این لحظه های دشوار برای او مراسم یادبود می گیریم . به نظر من نیما ارزشی بیشتر از این حرفها دارد و با اینکه برای برگزاری این مراسم برنامه ریزی چندانی نشده بود اما همین که علاقه مندان به او این چنین پرجمعیت در سالن حضور پیدا می کنند خود گواه بسیاری از ناگفته ها است.

احمدی تصریح کرد: همه ما انسانها با موضوع فلسفی مهمی بنام مرگ و زندگی روبرو هستیم و من معتقدم آنچه برای بودن و رفتن نیما درس بزرگی برای ما بود اینکه به جاودانگی و چگونگی آن فکر کردیم اینکه نیما وارسته برای ما زنده است چرا که آثاری را از خود بجا گذاشته که جاودانگی به همراه دارد.

این شاعر با بیان اینکه نیما وارسته زحمات زیادی برای موسیقی پاپ این سرزمین کشیده است بیان کرد: به نطر من نیما انسان وارسته ای است که می تواند سرمشق بزرگی برای همه ما باشد. او هنرمندی فراموش نشدنی است که عکس او همواره در چشم دوستانش باقی خواهد ماند.

آرش نصیری منتقد و پژوهشگر موسیقی نیز در این مراسم گفت: من آنچنان دوستی صمیمی با نیما وارسته نداشتم و هیچ وقت این فرصت پیش نیامد که شناخت صحیحی از او داشته باشم چرا که ما خبرنگاران دیگر عادت کرده ایم که به صورت کانالیزه وارد گفتگو با هنرمندان موسیقی شویم. از این جهت نیما را درست نمی شناسم اما همیشه در خود فکر می کردم که او انسان مغروری است.

وی ادامه داد: هر جا که به عنوان سردبیر و مدیر بخش موسیقی مشغول به فعالیت بودم آن زمان که می خواستیم که پرونده ای درباره گروه موزیک بنیامین بهادری منتشر کنیم همواره دوستان و همکاران من پیگیر این ماجرا بودند که در اولین مصاحبه با نیما وارسته صحبت کنیم و من در اینجا بود که فهمیدم او هنرمندی تاثیرگذار در عرصه موسیقی است که تظاهر به خوبی نمی کرد.

نصیری با اشاره به تاثیر ساز ویولون در جریان فعالیت های موسیقی کشورمان تصریح کرد: به نظر من نیما وارسته یکی از بهترین نوازندگان موسیقی پاپ کشورمان در رشته ویولون نوازی بود که خیلی خوب می نواخت و من مطمئنم تاثیر منفی حضور نداشتن فیزیکی او در گروه بنیامین بهادری و تعدادی دیگر از دوستان خواننده قابل جبران نیست.

وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: جای نیما وارسته واقعا در بین ما خالی است و من امیدوارم که بتوانیم این داغ را تحمل کنیم و خوش به سعادت هنرمندانی که از آنها آهنگی به یاد می ماند.

پدر نیما وارسته هم در این مراسم با تشکر از دوستان و همراهان این نوازنده جوان موسیقی گفت: حضور صمیمی شما دوستان و یاران نیما وارسته به قدری زیاد بود که مقداری از این درد بزرگ را برای من تسکین بدهد. من این چند مدت که به بهشت زهرا برای فاتحه خوانی بر مزار پسرم می رفتم می دیدم که از صبح زود دوستانش بر سر مزارش می نشستند و فاتحه خوانی می کردند. به اینها راباید قدرشناسی کرد و بها داد.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به روز مرگ پسرش گفت: لحظه ای که به من اجازه دادند که چهره پسرم را ببینم وقتی به چشمان او که هنوز بسته نشده بود نگاهی کردم و از او خداحافظی کردم این وداع آنچنان تاثیری بر روی من گذاشت که با خود عهد بستم دیگر در طول عمرم با هیچ کس خداحافظی نکنم.

پدر نیما وارسته در پایان صحبت های خود گفت: از همه شما عزیزان و دوستان نیما می خواهم که این روش پسندیده را ادامه بدهیم، همبستگی داشته باشیم و هیچ وقت با همدیگر خداحافظی نکنید.

بر اساس این گزارش پخش چند نماهنگ موسیقایی از حضور نیما وارسته در کنسرت های بنیامین بهادری و اجرای چند قطعه زنده موسیقایی با هنرمندی جابر اطاعتی و پدرام مرندیز از بخش های دیگر مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت نیما وارسته بود.

بنیامین بهادری خواننده موسیقی پاپ کشورمان کارگردانی و پژمان بازغی بازیگر سینمای کشورمان اجرای این مراسم را بر عهده داشتند.

نیما وارسته نوازنده و تنظیم‌کننده موسیقی پاپ 29 اردیبهشت بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.