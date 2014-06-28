به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوچاننژاد بعد از بازگشت تیم ملی به ایران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: خوشبختانه تیم ملی پس از نتایج خوبی که در جام جهانی بدست آورد، با افتخار به ایران بازگشت، خصوصا اینکه عملکرد خوبی برابر آرژانتین از خود ارائه کردیم.
وی اضافه کرد: 90 درصد زحمت موفقیت تیم ملی به خاطر کیروش بود و در ابتدا و انتها باید از او تشکر کرد. من از طرف خودم میگویم که امیدوارم کیروش در تیم ملی بماند زیرا او یک مربی محبوب و حرفهای است و میتواند به رشد فوتبال ایران و تیم ملی کمک کند.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران همچنین یادآور شد: گلم را که در بازی بوسنی به ثمر رساندم، به کیروش تقدیم میکنم. افتخارم این است که او مربیام در تیم ملی بود.
قوچاننژاد در پاسخ به این پرسش که چه برنامهای برای آینده خود دارید؟، تاکید کرد: 20 ساعت در پرواز بودم و زیاد نمیتوانم در خصوص این مسائل صحبت کنم.
وی در مورد حسرت بزرگش از جام جهانی 2014 برزیا خاطرنشان کرد: وقتی به بوسنی باختیم، بسیار ناراحت بودم. اما باز هم باید به تیم ملی افتخار کرد زیرا بازیهای خوبی را در جام جهانی از خود ارائه کرد. کیروش تیمی پرافتخار ساخت، هرچند یک امتیاز گرفتیم اما با توجه به امکاناتی که داشتیم، باز هم این نتیجه خوب بود.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: البته اگر پنالتی ایران در بازی با آرژانتین گرفته میشد و گل دوم بوسنی به ایران هم آفساید اعلام میشد، سرنوشت تیم ملی در جام جهانی طور دیگری رقم میخورد.
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