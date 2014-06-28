ساختمان دادگستری بخش شبانکاره افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتستان بعد از ظهر شنبه در این آئین اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی در راستای توسعه امنیت در شهرستان دشتستان صورت گرفته است و همه مسئولان در این مسیر تلاش می‌کنند که همکاری مردم و مسئولان در این زمینه بسیار مهم است.

ارسلان زارع در ادامه خواستار افزایش شعب جزایی دادگستری دشتستان شد و تصریح کرد: به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی و رضایتمندی مردم باید شاهد افزایش شعب جزایی دادگستری در این شهرستان باشیم.

وی خواستار تلاش همه مسئولان برای رسیدگی بیشتر و بهتر به خواسته ها و نیازهای مردم شد و افزود: مجموعه دادگستری در سطح شهرستان دشتستان خدمات مناسبی را به مردم ارائه داده است و دستگاه قضا نقش بسیار مهمی در احقاق حقوق مردم دارد.

لزوم تعامل همه دستگاه‌ها و نهادها برای پیشگیری از اختلافات با دستگاه قضا

معاون قضایی دادگستری استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضا برای احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی برای بهبود فعالیت دستگاه قضایی صورت گرفته است و توسعه فضاهای دستگاه قضا در این راستا است.

محمدجعفر مقدس با اشاره به توسعه فیزیکی مجموعه دادگستری، تصریح کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد کاهش اختلافات و منازعات و پرونده‌های کیفری و قضایی به صورت مداوم باشیم.

وی به نقش بسیار مهم راهکارهای پیشگیری از جرم اشاره کرد و بیان داشت: از مهم‌ترین راه‌ها و مجموعه‌های پیشگیری و جلوگیری از منازعات و اختلافات در جامعه نهاد داوری، شورای حل اختلاف‌ها و واحدهای صلح و سازش است.

معاون قضایی دادگستری استان بوشهر خواستار همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و نهادها برای پیشگیری از اختلافات با دستگاه قضا شد و اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف نقش بسیار مهمی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارند و باعث کاهش تعداد پرونده‌ها می‌شوند.

اعتبار 21 میلیارد ریالی برای ساختمان دادگستری بخش شبانکاره

مسلم ذاکری رئیس دادگستری شهرستان دشتستان نیز در این آئین با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد امنیت و احقاق حقوق مردم و دفاع از بیت‌المال، گفت: خانواده‌ها و بزرگان و معتمدین نقش بسیار مهمی در کاهش معضلات اجتماعی و حل منازعات مردمی و صلح و سازش در جامعه دارند.

مختار چترسنجی بخشدار شبانکاره نیز به نقش بسیار مهم قوه قضاییه در اجرای عدالت در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: شاخص‌های امنیتی ما همواره در حال بهبود است

حجت‌الاسلام عبدالرسول حمادی امام جمعه شبانکاره نیز خواستار تلاش بزرگان و علماء در پیوند دادن مردم و پایان دادن به پرونده‌های جرم و اختلافات مردمی و بیان کرد: ساختمان دادگستری بخش شبانکاره بالغ بر 21 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 6.5 هزار متر مربع با زیربنای یک‌هزار و 340 متر ساخته شده است.