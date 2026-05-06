استاندار بوشهر: دشمنان به هیچ یک از اهداف خود در جنگ رمضان نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه دوره دوم کارآموزی قضایی استان در سالن جلسات دادگستری اظهار کرد: دوره کارآموزی، فرصتی مغتنم برای تقویت دانش و تخصص نیروهای جدید الاستخدام است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه اصل بی طرفی و لزوم رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی، از مهم‌ترین معیارهای محاکمه عادلانه در حقوق است، افزود: قضات جوان، باید با پیروی از آموزه‌های دینی و تکالیف قانونی، خود را به صفات تقوی، تواضع، فروتنی، صداقت، امانتداری و گشاده‌رویی آراسته کرده و در کسب دانش و تخصص نیز کوشا باشند.

رئیس شورای تامین استان بوشهر با اشاره به نقش مهم دستگاه قضا در تامین امنیت بیان کرد: دستگاه قضا در استان بوشهر در تامین نظم اجتماعی و امنیت پایدار مردم، نقش بسزایی ایفا کرده است.

وی با بیان اهمیت نقش نیروی انسانی در دستگاه قضایی اضافه کرد: از آنجایی که نیروی انسانی، عاملی مهم در دستاوردها و عملکرد قضایی به شمار می‌رود، گزینش و استخدام نیروهای جدید در کاهش اطاله دادرسی و افزایش موفقیت دادگستری استان، موثر است و این مهم با پیگیری خوب رئیس کل دادگستری استان محقق شد.

استاندار بوشهر به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی کشور عزیزمان ایران، وجود همدلی، همکاری و هماهنگی شایسته بین قوای سه‌گانه نظام و نیروهای مسلح و اتحاد و انسجام ارزشمند مردم و حمایت مستمر آنان از رزمندگان و مسئولان، موجب عزت و اقتدار بیشتر ملت و کشور را فراهم کرده است.



وی افزود: با وجود تهدیدات، بمباران و موشک‌باران دشمنان در جنگ رمضان و افزایش تحریم‌ها، آنان به اهداف خود نرسیده‌اند.

