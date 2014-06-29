به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت بیش از دو ماه از پایان دور نخست نشست‌های تخصصی و هماهنگی مسئولان کمیته ملی المپیک با فدراسیون‌های کاندیدای اعزام به بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی، مرحله دوم این نشست‌ها از امروز یکشنبه به صورت رسمی آغاز شد.

این مرحله از نشست‌ها با مسئولان 20 فدراسیونی که اعزام آنه به کره‌جنوبی قطعی شده است، برگزار می‌شود. مسئولان کمیته ملی المپیک که در دور نخست نشست‌های خود برنامه مورد نظر فدراسیون‌ها برای چگونگی آماده‌سازی حضور در بازی‌های آسیایی را دریافت کرده بودند، در مرحله دوم نشست‌های خود به بررسی روند کاری و میزان پیشرفت به دست آمده در هر یک از رشته‌ها می‌پردازند.

دور نخست نشست‌های تخصصی و هماهنگی مسئولان کمیته ملی المپیک با فدراسیون‎‌های آسیایی در محل این کمیته برگزار شد اما طبق برنامه دور دوم این نشست‌ها به میزبانی جداگانه فدراسیون‌ها برگزار خواهد شد.

در هر صورت دور دوم نشست هماهنگی مدیران کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها از امروز یکشنبه آغاز شد. تکواندو اولین فدراسیونی بود که مدیران کمیته ملی المپیک به محل آن رفتند و مسئولانش در رابطه با آخرین وضعیت آسیایی ورزشکاران این رشته گفتگو داشتند.

در قالب دور دوم نشست‌های هماهنگی بازی‌های آسیایی میان کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی، روز دوشنبه هیچ نشستی برگزار نخواهد شد. این نشست‌ها طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب با بررسی وضعیت تیر و کمان و دوچرخه‌سواری در محل این دو فدراسیون پیگیری می‌شود.

به گزارش مهر، کشتی شامل آزاد و فرنگی، فوتبال، دوومیدانی، جودو، شمشیربازی، کاراته، ووشو، والیبال (سالنی)، بسکتبال، هندبال، قایقرانی، تیر و کمان، تیراندازی، تکواندو، کبدی، سپک‌تاکرا، دوچرخه‌سواری، بوکس و وزنه‌برداری 20 رشته‌ای هستند که اعزام آنها به بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون قطعی شده است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی 28 شهریورماه تا 12 مهرماه در اینچئون کره‌جنوبی برگزار می‌شود.