به گزارش خبرنگار مهر، در راستای برگزاری جلسات هماهنگی مسئولان کمیته ملی المپیک با فدراسیونهای اعزامی به بازیهای آسیایی که در هفته های پایانی سال گذشته آغاز شد، امروز سه شنبه نشست مشترک با مسئولان پنج فدراسیون باقی مانده برگزار شد.
ورزشهای سه گانه، بدمینتون، انجمنهای ورزشی، شنا، شیرجه و واترپلو همراه با بولینگ و بیلیارد فدراسیون هایی بودند که رئیس، دبیر و کادر فنی تیم های ملی آنها امروز با حضور در کمیته ملی المپیک، در نشستهای مورد نظر این کمیته به منظور ارائه برنامههای مورد نظر برای چگونگی آماده سازی و حضور در بازیهای آسیایی شرکت کردند.
همچون نشستهای سال گذشته کیومرث هاشمی و شاهرخ شهنازی، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک همراه با محمدعلی شجاعی، خزانهدار و اصغر رحیمی، دبیر مرکز نظارت بر تیمهای ملی در هر پنج نشست امروز که به صورت جداگانه و البته متوالی برگزار شد، شرکت داشتند.
با برگزاری پنج نشست امروز، دور نخست نشستهای هماهنگی مسئولان کمیته ملی المپیک با فدراسیونهای ورزشی کاندیدای اعزام به بازیهای آسیایی به پایان رسید. در این مرحله تنها برنامه مورد نظر فدراسیونها از سوی مسئولان آنها تشریح شد اما در مرحله دوم این نشستها که تا چندی دیگر آغاز میشود، شانس فدراسیونها و ورزشکارانشان برای مدال آوری در بازیهای آسیایی مورد بررسی قرار میگیرد.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریورماه در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه خواهد داشت. در این دوره از بازیها ورزشکاران شرکت کننده در قالب 36 رشته المپیکی و غیر المپیکی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
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