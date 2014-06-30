تکلیف بانک پاریباس امروز مشخص می شود 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه حکم بانک پاریباس فرانسه را که به انتقال پول به ایران و چند کشور دیگر متهم شده اعلام می کند.

به نوشته رویترز به احتمال زیاد بانک پاریباس جریمه ای نزدیک به 9 میلیارد دلار را برای رهایی از اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا می پردازد.

در هقته گذشته یکی از افراد آگاه از پرونده بی ان پی پاریباس فرانسه از آمادگی این بانک برای پرداخت جریمه ای معادل هشت تا 9 میلیارد دلار برای رهایی از تحریم های سنگین آمریکا خبر داده بود.

این وضعیت در حالی است که چندی قبل منایع مطلع از روند مذاکرات بانک بی ان پی پاریباس و آمریکا از تصمیم واشنگتن برای افزایش میزان جریمه این بانک تا سقف 16 میلیارد دلار خبر می دهند.

گویا دیگر بانک بی ان پی پاریباس فرانسه امیدی برای کاهش میزان جریمه خود به دلیل ارتباط با ایران و چند کشور دیگر ندارد چون رویترز از تصمیم واشنگتن برای افزایش میزان جریمه این بانک خبر داده است.

تحقیقات وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد که این بانک دست کم 100 میلیارد دلار به ایران، کوبا و سودان پول منتقل کرده است.

این بانک به دلیل آنچه که زیر پا گذاشتن تحریمهای آمریکا علیه ایران از سوی این بانک خوانده شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به پرداخت جریمه محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، در آخرین دور از مذاکرات مقامات بانک پاریباس و وزارت خزانه داری آمریکا، این بانک فرانسوی پیشنهاد داده بود که در ازای پرداخت یک میلیارد دلار قضیه را حل و فصل کند اما واشنگتن این پیشنهاد را قبول نکرده است.

پیشتر نیز بانک پاریباس پیشنهاد پرداخت جریمه سه میلیارد دلاری را داده بود که این پیشنهاد نیز از سوی آمریکا رد شده بود. در صورتی که پاریباس مجبور به پرداخت جریمه 16 میلیارد دلاری شود این بزرگترین جریمه بانکی تاریخ خواهد بود. تا این لحظه بیشترین جریمه پرداخت شده از سوی بانکها مربوط به بانک جی پی مورگان است که در سال گذشته مجبور به پرداخت 13 میلیارد دلار جریمه شده بود.

این وضعیت در حالی است که در ماه گذشته "لوران فابیوس" وزیر امور خارجه فرانسه، درباره تبعات منفی جریمه بانک پاریباس هشدار داده بود. پیش از آن نیز "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه، از "باراک اوباما" همتای آمریکایی خود خواسته بود تا در این موضوع مداخله کرده و از جریمه بانک پاریباس جلوگیری کند اما اوباما در پاسخ به درخواست اولاند گفته بود که اختیاری برای مداخله در سیستم قضایی آمریکا ندارد.