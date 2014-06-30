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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۶

«ماه عسل 93» با تیتراژ جدید آمد/ «بغض تو» را بشنوید

«ماه عسل 93» با تیتراژ جدید آمد/ «بغض تو» را بشنوید

تیتراژ پایانی ویژه‌برنامه «ماه عسل» با ارائه اثری تازه به خوانندگی مهدی یراحی در دسترس کاربران مجازی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این قطعه که «بغض تو» نام دارد در ادامه تجربه های این چند سال مهدی یراحی با احسان علیخانی تهیه کننده و مجری برنامه «ماه عسل» است که شب گذشته در تیتراژ پایانی این ویژه‌برنامه پخش شد.

سروش دادخواه ترانه سرا، مهدی یراحی ملودی و خواننده، هومن نامداری تنظیم کننده این قطعه موسیقایی هستند ضمن اینکه رضا تاجبخش پیانو، میلاد درخشانی، مهرداد عالمی ویلون سل، احسان نی زن ویولن و کمانچه و آرش پاکزاد میکس و مسترینگ اثر را به عهده داشته اند.

در متن ترانه «بغض تو» آمده است:

همیشه بغض تو دنیامو لرزوند / هوای گریه هامو داری یا نه

یه عمره که فراموشت نکردم / منو به خاطرت می آری یا نه

کسی جاتو نمی گیره تو قلبم / پناهی غیر آغوشت ندارم

صدامو می شنوی این التماسه / تو تنهایی ولی تنها نذارم

همیشه بغض تو دنیامو لرزوند / هوای گریه هامو داری یا نه

منو رویای تو بیدارم همیشه / شبایی که غرق اضطرابه

من انقدر خواب بد دیدم که می خوام / دیگه هیچوقت تو این دنیا نخوابم

ببین دنیای من می لرزه بی تو / چه جوری باید از این غم رهاشم

باید پایان کابوسم تو باشی / شاید تعبیر رویای تو باشه

همیشه بغض تو دنیامو لرزوند / هوای گریه هامو داری یا نه

یه عمره که فراموشت نکردم / منو به خاطرت می آری یا نه

برای شنیدن قطعه « بغض تو » مهدی یراحی اینجا را کلیک کنید.

 

کد مطلب 2322234

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