«ماه عسل 93» با تیتراژ جدید آمد/ «بغض تو» را بشنوید

به گزارش خبرنگار مهر، این قطعه که «بغض تو» نام دارد در ادامه تجربه های این چند سال مهدی یراحی با احسان علیخانی تهیه کننده و مجری برنامه «ماه عسل» است که شب گذشته در تیتراژ پایانی این ویژهبرنامه پخش شد.
سروش دادخواه ترانه سرا، مهدی یراحی ملودی و خواننده، هومن نامداری تنظیم کننده این قطعه موسیقایی هستند ضمن اینکه رضا تاجبخش پیانو، میلاد درخشانی، مهرداد عالمی ویلون سل، احسان نی زن ویولن و کمانچه و آرش پاکزاد میکس و مسترینگ اثر را به عهده داشته اند.
در متن ترانه «بغض تو» آمده است:
همیشه بغض تو دنیامو لرزوند / هوای گریه هامو داری یا نه
یه عمره که فراموشت نکردم / منو به خاطرت می آری یا نه
کسی جاتو نمی گیره تو قلبم / پناهی غیر آغوشت ندارم
صدامو می شنوی این التماسه / تو تنهایی ولی تنها نذارم
همیشه بغض تو دنیامو لرزوند / هوای گریه هامو داری یا نه
منو رویای تو بیدارم همیشه / شبایی که غرق اضطرابه
من انقدر خواب بد دیدم که می خوام / دیگه هیچوقت تو این دنیا نخوابم
ببین دنیای من می لرزه بی تو / چه جوری باید از این غم رهاشم
باید پایان کابوسم تو باشی / شاید تعبیر رویای تو باشه
همیشه بغض تو دنیامو لرزوند / هوای گریه هامو داری یا نه
یه عمره که فراموشت نکردم / منو به خاطرت می آری یا نه
برای شنیدن قطعه « بغض تو » مهدی یراحی اینجا را کلیک کنید.
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