علی کاظمی فرزند مهرداد کاظمی خواننده باسابقه کشورمان به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه مراحل درمانی پدرم که از چندی پیش به کشور آمریکا رفته است در روزهای پایانی قرار دارد و وی با برنامه‌های متنوع و آلبوم‌هایی که از قبل برای انتشار آماده کرده بود دوباره به عرصه موسیقی کشورمان بازخواهد گشت.

وی ادامه داد: قبل از سفر پدرم به خارج از کشور نزدیک به سه آلبوم آماده انتشار داشت که به محض بازگشت وی که احتمال فراوان اواخر تابستان امسال خواهد بود، برای انتشار آنها در بازار موسیقی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

کاظمی درباره برگزاری کنسرت‌های پدرش در ایران هم توضیح داد: برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری کنسرت داریم که در 6 ماهه دوم سال جاری میزبان علاقه‌مندان موسیقی خواهد بود اما با توجه به اینکه هنوز درباره زمان دقیق برگزاری کنسرت نمی‌توان نظر قطعی داد جزییات آن را به وقت دیگری موکول می کنم.

مهرداد کاظمی در سال 1350 نزد شادروان ادیب خوانسارى چهره نامدار شیوه آوازی مکتب اصفهان رفت و به مدت 4 سال ردیف های آوازی موسیقی سنتی را از مکتب این هنرمند بزرگ بهره‌‏مند شد و پس از آن به هنرستان عالى موسیقى رفت و 4 سال هم از مکتب زنده‌‏یاد استاد محمود کریمى از شاگردان عبدالله خان دوامی بهره‌‏ها برد. وی حدود 2 سال هم نزد محمدرضا شجریان رفت و از وى نیز براى بالا بردن دانش آوازی خود بهره‌مند شد.

مهرداد کاظمی با اجراى آهنگ «اى ساربان» که از ساخته‏‌هاى حسن ریاحی است و همراه با گروه کر و ارکستر سمفونیک تهران اجرا شد بیش از پیش شکوفا شد .این اثر در دستگاه همایون و روی غزل معروف سعدی با مطلع «ای ساربان آهسته ران کآرام جانم می رود» ساخته شد و چند سالی از جمله آثار پرخواستار علاقه مندان موسیقی ایرانی بود که بارها و بارها به صورت صوتی و تصویری از رادیو و تلویزیون پخش شد. از جمله کارهای دیگر کاظمی آلبوم «بهاران» است که کارى گروهى بوده و حاصل 10 سال موسیقى بعد از انقلاب است. این آلبوم با همکارى حسین قوامى، محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، علیرضا افتخاری ، علی ستمیان و مهرداد کاظمى تهیه شده است.

مهرداد کاظمی اوایل مهر ماه سال 91 دچار عارضه مغزی شد.