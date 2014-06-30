زرتشت اخوان ثالث مدیر انتشارات زمستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تا به حال کتاب‌های شعر مهدی اخوان ثالث به صورت جدا و مستقل به چاپ رسیده‌اند و هنوز مجموعه‌ای که تمام اشعار این شاعر را در بر بگیرد، در قالب یک جلد به چاپ نرسیده است. انتشارات زمستان قصد دارد تمام اشعار و مجموعه‌های اخوان را در قالب یک کتاب به چاپ برساند و سعی دارد این کار را در سال جاری انجام بدهد.

وی افزود: «سال دیگر ای دوست ای همسایه» عنوان کتابی بود که آخرین سروده‌ها و شعرهای چاپ‌نشده اخوان را شامل می‌شد و در نمایشگاه کتاب امسال آن را عرضه کردیم. چاپ تمام مجموعه‌های شعر به علاوه اشعار این کتاب، برنامه‌ای است که پیش رو داریم و قصد داریم با عنوان مجموعه کامل اشعار اخوان ثالث آن را به چاپ برسانیم.

مدیر انتشارات زمستان ادامه داد: کتاب دیگری که سعی داریم امسال به چاپ برسانیم، «ذیلی بر امثال و حکم دهخدا» است. اخوان ثالث در این کتاب مثل‌های علامه‌ دهخدا را گردآوری کرده است. این کتاب در واقع نقل شاهد، نقل قصه و نقل مثل‌هاست. حاشیه‌ای که اخوان ثالث بر امثال و حکم دهخدا زده است، در واقع باعث تولد جلد چهارمی برای این اثر دهخدا شده است.

اخوان ثالث گفت:‌ همچنین برای سال جاری، در تدارک جلد سوم کتاب «حریم سایه‌های سبز» هستیم که مجموعه‌مقالات این شاعر را در بر می‌گیرد.

«همراه آن لحظه‌های گریزان» عنوان کتاب دیگری بود که انتشارات زمستان در نمایشگاه کتاب تهران به بازار عرضه کرد و مجموعه‌‌ای از مقالات مختلف درباره اخوان ثالث و شعر او را شامل می‌شد. این مقالات آثار اخوان را از ابتدا تا انتهای کار این شاعر را شامل می‌شوند و آخرین مطالب چاپ شده تا سال 91 را در بر می‌گیرند. این کتاب شامل حدود 60 مقاله درباره اخوان ثالث و شعر اوست.