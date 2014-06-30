به گزارش خبرگزاری مهر، این سمپوزیم که برای نخستین بار در ایران برگزار می شود دبیرخانه خود را در تهران به طور رسمی تشکیل داد و طی حکمی جواد براتی به عنوان رئیس و بهداد لاهوتی در سمت دبیر سمپوزیم معرفی شدند.

سمپوزیم بین المللی مجسمه سازی معاصر پدیده با ابتکار و همت بخش خصوصی و بدون استفاده از سرمایه گذاری های بخش دولتی به منظور ارتقای هنرمجسمه سازی، پرورش ایده های خلاق و ارتباط نزدیک بین مراکز اقتصادی و هنرمندان با هدف تقویت آثار فضاهای شهری، توسعه گردشگری منطقه در شهر رویایی پدیده برگزار می شود.

این سمپوزیم در قدم نخست با ایجاد دبیرخانه در تهران فعالیت های خود را به طور رسمی آغاز کرد و طی چند روز آینده با انتشار فراخوان نحوه شرکت و ثبت نام در این سمپوزیم به طور رسمی به علاقه مندان اعلام می شود.

سمپوزیم بین المللی مجسمه سازی معاصر پدیده از 25 مرداد تا 14 شهریور سال 93 در شهر رویایی پدیده برگزار می شود.