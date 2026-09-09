محمدحسن باقری شکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر از ثبت رگبارهای پراکنده باران در برخی ایستگاههای استان همدان به ویژه در مناطق شمال شرقی در شبانهروز گذشته خبر داد و گفت: وزش باد نسبتا شدید نیز بخشهای زیادی از استان را درنوردید.
وی افزود: بیشترین میزان بارش در شبانه روز گذشته با ۱۰ میلیمتر در ایستگاه درنیان رزن گزارش شده است و ایستگاههای قباق تپه و دمق نیز به ترتیب با پنج و چهار میلیمتر بارش در ردههای بعدی قرار گرفتند.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان همچنین به وزش باد شدید در اکثر مناطق استان اشاره کرد و گفت: بیشترین سرعت باد از ایستگاه گنجنامه با حدود ۹۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شده و در قهاوند و اشتران نیز برای لحظاتی سرعت باد تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید.
وی در خصوص پیشبینی وضعیت جوی استان برای چند روز آینده بیان کرد: آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد معمول در ساعات بعد از ظهر پیشبینی میشود و در برخی ساعات غبار رقیق در آسمان استان مشاهده خواهد شد.
باقری شکیب ادامه داد: انتظار میرود روز جمعه در اواسط روز و اوایل شب شاهد افزایش ابر باشیم که این وضعیت میتواند در برخی مناطق به ویژه در نوار شمالی استان منجر به بارش پراکنده و ضعیف باران شود.
وی در خصوص نوسانات دمایی در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: قهاوند با ثبت دمای ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده است و صبح امروز نیز گل تپه با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه گزارش شد و کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۱۴ و ۳۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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