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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

پیش‌بینی غبار رقیق و وزش باد نسبتا شدید در همدان

پیش‌بینی غبار رقیق و وزش باد نسبتا شدید در همدان

همدان- کارشناس هواشناسی همدان گفت: آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و برای ساعات آینده وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت رگبارهای پراکنده باران در برخی ایستگاه‌های استان همدان به ویژه در مناطق شمال شرقی در شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: وزش باد نسبتا شدید نیز بخش‌های زیادی از استان را درنوردید.

وی افزود: بیشترین میزان بارش در شبانه روز گذشته با ۱۰ میلیمتر در ایستگاه درنیان رزن گزارش شده است و ایستگاه‌های قباق تپه و دمق نیز به ترتیب با پنج و چهار میلیمتر بارش در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان همچنین به وزش باد شدید در اکثر مناطق استان اشاره کرد و گفت: بیشترین سرعت باد از ایستگاه گنجنامه با حدود ۹۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شده و در قهاوند و اشتران نیز برای لحظاتی سرعت باد تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

وی در خصوص پیش‌بینی وضعیت جوی استان برای چند روز آینده بیان کرد: آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد معمول در ساعات بعد از ظهر پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات غبار رقیق در آسمان استان مشاهده خواهد شد.

باقری شکیب ادامه داد: انتظار می‌رود روز جمعه در اواسط روز و اوایل شب شاهد افزایش ابر باشیم که این وضعیت می‌تواند در برخی مناطق به ویژه در نوار شمالی استان منجر به بارش پراکنده و ضعیف باران شود.

وی در خصوص نوسانات دمایی در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: قهاوند با ثبت دمای ۳۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است و صبح امروز نیز گل تپه با ۱۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین ایستگاه گزارش شد و کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۱۴ و ۳۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

کد مطلب 6942372

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