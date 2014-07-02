بهترين ها را به بازيهاي آسيايي اعزام مي كنيم/ زير مجموعه فيلا هستيم

عيسي مومني در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: رقابتهاي انتخابي تيم ملي طي روزهاي 2و 3 مرداد ما در يكي از شهرهاي استان مازندران برگزار خواهد شد كه ما با توجه به امكانات موجود به زودي يكي از شهرهاي اين استان كشتي خيز را براي ميزباني معرفي خواهيم كرد. البته برخي نقاط از شهرستان جويبار تا تنكابن مي توانند به خوبي ميزبان اين مسابقات باشند كه فعلا انتخاب محل برگزاري در حال بررسي است.

وي با اشاره به مدعيان اين رشته نيز گفت: كشتي ساحلي از بسياري از نقاط ايران كه داراي كشتي هاي محلي هستند،‌مدعي دارد كه مي توانند در رقابتهاي انتخابي شركت كنند. به عنوان مثال كشتي گيران لوچو از مازندران، گيله مردي استان گيلان، چوخه كاران خراساني و حتي مدعياني از استان هاي خوزستان، گلستان و آذربايجان كه به عنوان مدعيان كشتي ساحلي در رقابتهاي مذكور حضور خواهند داشت.

سرپرست كميته كشتي ساحلي در خصوص اوزان اين رشته نيز گفت: كشتي ساحلي در اوزان منهاي 70 ،‌ 70 تا 80 ،‌ 80 تا 90 و مثبت 90 كيلوگرم يا اوپن برگزار مي شود كه البته اين اوزان در رده نوجوانان و جوانان تغيير خواهد كرد. ما طبق فرايند انتخابي تيم هاي ملي فدراسيون كشتي عمل خواهيم كرد و بيش از 200 مدعي را در رقابتهاي انتخابي خواهيم داشت.

مومني با اظهار خشنودي از قرار گرفتن كشتي ساحلي در زير مجموعه هاي فدراسيون جهاني كشتي(فيلا) گفت: پيش از اين كشتي ساحلي يكي از رشته هاي فدراسيون ورزشهاي بومي محلي بود كه خوشبختانه اين مساله تغيير پيدا كرد و ما هم اكنون جزيي از رشته هاي زير نظر فيلا هستيم. همين موضوع باعث خواهد شد تا در كشتي ساحلي هم بتوانيم همچون كشتي آزاد و فرنگي پيشرفت كنيم.

وي د خاتمه گفت: اردوي آماده سازي تيم ملي كشتي ساحلي ايران بعد از شناخت نفرات برتر رقابتهاي انتخابي آغاز خواهد شد و ملي پوشان آبان ماه جاري در بازيهاي آسيايي كشتي ساحلي به ميدان خواهند رفت.