پیغام افرادی از داخل و خارج برای پرداخت بدهی زنجانی/ بازداشت برخی مدیران بانکهای دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در شصت و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در این پرونده به غیر از متهم اصلی 4 نفر دیگر از جمله تعداد از مدیران بانک ملت و مسکن، بانک مرکزی و مدیران نفت به همراه تعدادی از مدیران قبلی بازداشت یا از آنها تحقیق شده است. بعضاً برای تعدادی از متهمان قرار صادر که با تامین قرار وثیقه مناسب آزاد هستند.

وی ادامه داد: برخی از افراد به عنوان مطلع احضار و به تعداد دیگری نیز هنوز تفهیم اتهام نشده است.

به گفته دادستان کشور، متهم اصلی اعلام کرده است حاضر است کل اموال داخل و خارجش را در اختیار قرار دهد تا اگر مشتری حاضر بود آن را بخرد این اموال به فروش برسد یا اینکه در صورت تمایل دولت و وزارت نفت پس از کارشناسی تمامی این اموال با زدن سند بابت طلب در اختیار آنها قرار گیرد.

اژه ای با اعلام این که 34 هیات کارشناسی برای کارشناسی املاک بابک زنجانی تعیین شده است افزود: بخشی از اموال این فرد به مزایده گذاشته شده اما هنوز به فروش نرفته است.

وی با بیان اینکه سه دسته برای پرداخت بدهی بابک زنجانی و برداشتن اموالش اعلام آمادگی کردند، افزود: افرادی از داخل و خارج با ارسال پیغام مدعی شدند حاضرند بدهی بابک زنجانی را بپردازند و اموالش را به جای بدهی بردارند.

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه اگر دولت حاضر نباشد اموال را به جای طلب بردارد رسیدگی به پرونده طولانی‌تر می شود، افزود: در حوزه کارشناسی زمین منطقه ایران زمین برای بار اول 820 میلیارد تومان کارشناسی شد که با اعتراض متهم در بار دوم 1700 میلیارد تومان و در بار سوم بیش از 740 میلیارد تومان کارشناسی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری اش با اشاره به اینکه با افرادی که تظاهر به روزه خواری کنند برخورد می شود افزود: ممکن است عده ای مسافر یا مریض باشند و عذری نسبت به روزه بودن داشته باشند. از این افراد می خواهیم تظاهر به روزه خواری نکنند تا نیروی انتظامی مجبور به برخورد با آنها نشوند.

وی با اشاره به اینکه هفته قوه قضاییه فرصت برنامه ریزی صحیح برای آینده است افزود: یکی از برنامه های امسال ملاقات با رهبری بود تا از رهنمودها و تذکرات ایشان بهره ببریم که از رهنمود ها و تذکرات ایشان بهره مند شدیم خوشبختانه ایشان در مجموع از عملکرد قوه قضاییه رضایت داشتند و ما نیز رهنمودهای ایشان را از نصب العین خود قرار دادیم.

کار قوه قضاییه ذاتا سخت است

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کار قوه قضاییه ذاتا سخت است افزود: بسیاری به این قوه مراجعه می کنند که ممکن است بر علیه یا نفعشان حکمی صادر شود و مطمئنا عده ای که حکم به نفعشان نیست ناراضی هستند و این در حالی است که در مواردی حکم به نفع فرد صادر می شود اما این فرد توقع بیشتری دارد و از حکم صادر شده راضی نیست.

وی افزود: زمان رسیدگی و تاخیر در رسیدگی باعث نارضایتی می شود که ما نیز تلاش می کنیم این زمان کوتاه تر شود.

به گفته اژه ای در برخی موارد رسیدگی نیاز به دخالت خارج از قوه همانند کارشناسی یا معاینات پزشکی دارد که همین امر باعث می شود زمان رسیدگی افزایش یابد.

وی با اعلام اینکه هیچ وقت منکر وجود ایرادات در قوه قضاییه نیستیم گفت: صرف نظر سنجی از افراد ملاک نیست و اگر قرار است نظر سنجی انجام شود باید با طیف وسیعی این کار صورت گیرد.

محاکمه غیابی مهرگان امیرخسروی

اژه ای در مورد آخرین پرونده فساد سه هزار میلیاردی اظهار داشت: احکام قطعی در مرحله اجرا است، جزای نقدی برخی متهمان وصول شده و برخی دیگر نیز از طریق رد مال در حال اجرا است.

وی ادامه داد: مهرگان امیرخسروی غیابی محاکمه شده است و پرونده ایش در حال اجرای حکم است. این در حالی است که از دیگر متهمان نیز 22 نفر اخیراً محاکمه و حکمشان قطعی شده است.

وی در مورد فر دی که چندی قبل در امارات دستگیر شده گفت: پرونده این فرد در حال تکمیل است اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.

به گفته اژه ای افرادی که در این پرونده به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده بودند تقاضای آزادی مشروط کردند که سه نفر از آنها خانم هستند. این موضع در حال بررسی است و احتمالاً به لحاظ همکاری و شرایط خانوادگی که دارند درخواست آنها پذیرفته خواهد شد.

وی در مورد آخرین وضعیت خاوری گفت: این فرد هنوز به کشور مسترد نشده است. مقدمات محاکمه غیابی این فرد فراهم است و از قاضی خواسته ایم روند محاکمه را تسریع کند.

آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق

اژه ای به سئوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق اظهار داشت: نحوه رسیدگی به پرونده برخی مقامات متفاوت است و اگر رئیس جمهور مرتکب جرمی شود پرونده مستقیما به دادگاه ارسال می شود.

پرونده مد نظر شما در حال رسیدگی است و نحوه احضار فرد و وکیلش نیز بستگی به تشخیص قاضی دارد اما آنچه در مورد این پرونده می توانم بگویم این است که هنوز حکمی صادر نشده و پرونده نیز از نظر ما مختومه نیست.

هنوز حکم م.ر صادر نشده است

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده م.ر گفت: این فرد در جلسات دادگاه حاضر شده اما هنوز حکمی برایش صادر نشده است.

خبرنگاری از اژه ای در مورد حمایتهای قوه قضائیه از آمران به معروف پرسید که وی در پاسخ گفت: به تمامی پرونده های موجود در حوزه آمران به معروف رسیدگی می کنیم و اطلاع رسانی خوبی نیز انجام شده است. به عنوان نمونه فردی در پرونده حمله به ضارب آمر به معروف یک بار محاکمه و مجازات شد اما وقتی این فرد به شهادت رسید بار دیگر پرونده به دادگاه ارسال شد.

خبرنگاری از اژه ای در مورد اینکه آیا از مدیران شهری درباره پرونده پروژه ایران زمین احضار یا دستگیر شده است افزود: کسی احضار نشده و اطلاعی در این باره ندارم.

خبرنگاری از اژه ای پرسید گفته می شود با پرداخت یارانه، دیگر برخی کشاورزان اقدام به تولید نمی کنند و آیا دادستانی نمی خواهد وارد موضوع یارانه ها شود که وی در پاسخ گفت: این موضوع صحت ندارد که کسی به خاطر یارانه 45 هزار تومانی دست از کار کشیده یا اینکه تولیدات به صفر رسیده است. این موضوع ارتباطی با دادستانی ندارد.

محاکمه غیابی تعداد دیگری از متهمان فراری فتنه سال 88

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست امروز خود در خصوص آخرین وضعیت متهمان فراری فتنه سال 88 نیز گفت: تعداد دیگری از متهمان فراری فتنه سال 88 به صورت غیابی محاکمه شده و حکم مجازاتشان آگهی شده است که پرونده با تایید حکم به اجرای احکام می رود. حکم تعداد دیگری از متهمان نیز در مرحله آگهی است. طی روزهای گذشته نیز دو سه نفر دیگر از متهمان ممنوع الخروج شدند.

وی افزود: دو نفر از متهمان فتنه که به خارج از کشور رفته بودند نیز پس از بازگشت به ایران بازداشت شده که یکی از آنها با قرار قانونی آزاد شد. پرونده این دو نفر نیز به دادگاه فرستاده شده است.

یکی از متهمان مرتبط با فتنه و اتهامات دیگر نیز که به تازگی پس از بازگشت به ایران بازداشت شد . سه نفر از محکومان نیز که در زندان بودند پس از آزادی دوباره اقدامات مجرمانه ای را انجام داده و تحت تعقیب قرار گرفتند.

پرونده نگین غرب دو متهم اصلی دارد

اژه ای درباره پرونده نگین غرب نیز گفت: این پرونده دو متهم اصلی دارد که در حال حاضر به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. 15 هزار و 42 نفر در این پرونده شاکی هستند که 12 هزار و 803 نفر از یک متهم شکایت کرده و دو هزار و 230 نفر نیز از متهم دوم به طرح شکایت پرداختند. اگر بعضی از شکات کمی دقت می کردند سرشان کلاه نمی رفت. بسیاری از اموال متهمان طی دو سه مرحله کارشناسی شد. در جهت حمایت از شکات قوه قضاییه تلاش بسیاری کرد که تاکنون با هزار و 302 نفر از شکات تسویه حساب شده است. امیدواریم تا پایان امسال با 13 هزار نفر از شکات تسویه حساب صورت گیرد.

خبرنگاری در خصوص پرونده فساد موسسه توسعه پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در این پرونده از متهمان تحقیق شده اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

خبرنگاری درباره برخورد با زمینخواری پرسید که وی در پاسخ گفت: ضروری است که در مورد جنگل ها مراتع و حریم رودخانه ها همه مردم و مسئولان مراقبت لازم را داشته باشند. در این زمینه دولت عزم خود را جزم کرده و دستگاه قضایی نیز در برخورد با متخلفان قاطع است. به دادستان ها گفته شده در موضوع منابع طبیعی و جنگل ها در صورتی که بدون ضوابط تغییر کاربری صورت گرفته به عنوان مدعی العموم وارد عمل شوند. در تهران نیز مجتمع ویژه زمینخواری تشکیل شده و به این پرونده ها به صورت سریع رسیدگی می شود.

دستور دادستان برای جلوگیری از ساخت و ساز در ارتفاع بالای هزار و 800 متر

دادستان تهران نیز دستور داده از ساخت و ساز در ارتفاع بالای هزار و 800 متر جلوگیری شود و اگر ساخت و سازی در این ارتفاع انجام شده با آن برخورد صورت گیرد.

خبرنگاری درباره گلایه رئیس قوه قضاییه از صدا و سیما پرسید که محسنی اژه ای در این باره اظهار داشت: ما از صدا و سیما به خاطر خدمات بسیاری که داشته تشکر می کنیم اما در برنامه پایش مسائلی مطرح شد که مورد نقد رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. یکی از این مسائل تطبیق دادن مسائل داخل ایران و خارج با یکدیگر است. همچنین مصاحبه ها به صورت یک طرفه انجام شده بود و نحوه کار مجری و نوع سوالات مورد نفع بود.

دادستان تهران در این زمینه نامه ای نوشته تا سازمان صدا و سیما موضوع را بررسی کند. در خصوص اینکه هیأت نظارت بر صدا و سیما در این باره تذکری داده یا نه هیچ اطلاعی ندارم.

خبرنگاری پرسید چرا برخی از متهمان دارای سابقه چندین بار دستگیری هستند و برنامه قوه قضاییه برای برخورد با این افراد چیست. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: برخی اخبار در این زمینه درست نیست برای مثال درباره متهمی اعلام شد 17 بار سابقه دستگیری دارد که در اصل وی 13 بار دستگیر شده که دو بار تبرئه شد. یک بار هم به خاطر همراه داشتن مقدار کمی مواد مخدر دستگیر شده بود. قانون برای افرادی که جرمی مرتکب و به خاطر آن دستگیر شده و پس از آزادی دوباره مرتکب همان جرم می شوند تشدید مجازات را در نظر گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده قیر و نفت در اصفهان

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده قیر و نفت در اصفهان و ارتباط آن دستگیری یک باند جعل در اصفهان اظهار داشت: درخصوص پرونده قیر و نفت نمی دانم این پرونده در چه مرحله ای است اما اخیرا در اصفهان یک باند جعل در حوزه مالیات شناسایی شد که احتمال نمی دهم با پرونده قیر و نفت در ارتباط بوده باشد.

پاسخ به انتقاد رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از قانون آیین دادرسی

خبرنگار مهر در خصوص انتقاد رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از قانون آیین دادرسی کیفری پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: قانونی که در مجلس تصویب می شود ما ملزم به اجرای آن هستیم و اگر ابهام و ایراداتی دارد با یک ماده واحده لایحه و طرح آن را در مجلس اصلاح می کنیم. در آیین دادرسی جدید مطالبی وجود دارد که به نظر می رسد در حوزه جرایم خشن و سازمان یافته، امنیتی و مواد مخدر ممکن است مشکلاتی بوجود بیاید در حال بررسی آن هستیم و اگر راه حلی داشته باشد آن را حل می کنیم و در صورت نیاز برای اصلاح آن از طریق مجلس اقدام می شود. ما 6 ماه پس از ابلاغ باید آن را اجرا کنیم که اگر تغییری از سوی مجلس ایجاد نشود اجرای آن براساس زمان تعیین شده صورت می گیرد.

اعلام زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی

محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی سراج در این پرونده نقص اعلام کرد که برای رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال شد پس از اینکه ایشان به سازمان بارسی منتقل شد پرونده تحویل شعبه دیگری شد و اوایل مردادماه روز یازدهم یا دوازدهم پرونده این فرد در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

عزم جدی برای رای جلوگیری از تشکیل این پرونده های معوقات بانکی وجود ندارد

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده معوقات بانکی گفت: خبر خوشحال کننده اینکه تعدادی برای پرداخت بدهی مراجعه کردند اما خبر ناراحت کننده این است که عزم جدی برای جلوگیری از تشکیل این پرونده ها نمی بینیم و راهکاری که این گونه موضوعات رخ ندهد هنوز به دست نیامده است.

اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او در مورد برخورد با دانه درشت های جنگل خواری پرسیده بود گفت: نمی توان به صورت کلی در این مورد اظهار نظر کرد. اخیرا یکی از روزنامه هایی که مدعی شده بود چرا با دانه درشت ها برخورد نمی شود در حالی که خود این روزنامه از حامیان دانه درشت ها است.

خبرنگاری در مورد طرح جدید مجلس مبنی بر مجالس حبس برای جلوگیری از بارداری پرسید که دادستان کشور در پاسخ گفت: تا زمانی که این طرح نهایی نشود نمی توان در مورد آن اظهارنظر کرد و هنوز رسیدگی به آن تمام نشده است.

خبرنگاری در مورد انتشار کتاب ایران در گذر روزگاران توسط یکی از محکومان دوران فتنه پرسید که اژه ای در پاسخ گفت هنوز این کتاب را مطالعه نکرده ام.

هنوز به پرونده بورسیه غیرمجاز در دولت قبل ورود نکرده ایم

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده بورسیه غیر مجاز در دولت قبل نیز گفت: هنوز به این موضوع ورود نکرده ایم چون باید افراد مطلع اعلام کنند و گزارش دهند که چگونه بوده است و اگر دستگاه نظارتی وارد یا دانشگاهها موردی را اعلام کنند بررسی می کنیم.

پرونده فساد در فوتبال هنوز به قوه قضائیه ارسال نشده است

خبرنگاری در مورد سخنان رئیس کمیسیون اصل 90 مبنی بر ارسال پرونده های فساد در فوتبال به قوه قضائیه پرسید که وی در پاسخ گفت: این پرونده همانطور که رئیس کمیسیون اصل نود گفته است هنوز ارسال نشده است.

خبرنگاری از اژه ای پرسید یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده است پرونده های تخلفات دولت قبل به قوه قضائیه ارسال شده اما این پرونده ها در قوه قضائیه مسکوت مانده است که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: هیچ پرونده ای ارسال نشده که مسکوت بماند. برخی پرونده ها نیاز به مستندات کامل دارد و هیچ پرونده ای به قوه قضائیه ارسال نمی شود تا مسکوت بماند.

خبرنگاری از اژه ای در مورد اتهامات یک نماینده مجلس به رئیس جمهور پرسید که وی در پاسخ گفت: سخنان این نماینده را نشنیده ایم باید از دادستان تهران بپرسم که آیا این سخنان را شنیده است و در صورتی که این حرفها همراه با توهین باشد به این موضوع ورود پیدا می کنیم.

تکذیب مفقود شدن مدیر مسئول سابق روزنامه لغو امتیاز شده مغرب

خبرنگاری در پایان در مورد مفقود شدن مدیر مسئول سابق روزنامه لغو امتیاز شده مغرب سئوال کرد که وی در پاسخ اظهار داشت: این فرد نه مفقود شده و نه از سوی دادستانی تهران بازداشت شده است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما داریم وی تصادف کرده و به بیمارستان منتقل شده است. اخیرا چنین صحبت هایی مطرح می شود. به عنوان مثال چندی قبل مدعی شدند خانواده خبرنگار دستگیر شده دو هفته از وی بی اطلاع بودند که پس از بررسی ها مشخص شد آنها می دانند فرزندشان کجاست و فقط می خواهند با او دیدار کنند.