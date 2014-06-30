به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعدازظهر دوشنبه با حضور معاون آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد، فرج الله راد به عنوان مدیرکل جدید این اداره کل منصوب و معرفی شد.

معاون آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در این مراسم گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تربیت نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بنگاه‌ها و صنایع بسیار موثر و تاثیرگذار بوده است.

پوراندخت نیرومند افزود: آموزش‌ها در فنی و حرفه ای مبتنی بر بازار کار است و ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین آموزش‌ها، صنایع و فناوری‌ها در اولویت خواهد بود.

وی بر فراهم شدن زمینه مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در صنایع تاکید کرد و بیان داشت: مربیان این سازمان در بخش های صنعت، کارآفرینی و مدیریت، خود باید صنعتگر، کارآفرین و مدیر باشند.

نیرومند، تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز، منطبق کردن شایستگی‌های حرفه‌ای مربیان با تغییرات حاصله در صنایع و فناوری‌ها و بازنگری مستمر استانداردهای آموزش شغلی و شایستگی موجود را از الزامات مهم برای انطباق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز بازار کار عنوان کرد.

دوهزار فرصت شغلی در بخش گیاهان دارویی پیش بینی شده است

معاون آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در ادامه از مدیرکل جدید این اداره کل خواست برنامه‌های خود را بر اساس چشم‌انداز ایران 1404 و سیاست‌های سازمان به مرحله اجرا بگذارد.

وی بیان داشت: شناسایی فرصت های شغلی، گسترش آموزش و مهارت های حرفه ای حتی در روستاها و تقویت مربیان آموزشی نیز در دستور کار مدیرکل جدید فنی و حرفه ای کهگیلویه وبویراحمد قرار گیرد.

نیرومند بر دوری از نقش جنسیت، قومیت و جناح در رویکرد کاری این اداره کل تاکد کرد و خواستار شایسته‌ سالاری در انتخاب نیروها و مدیریت ها در این اداره کل شد.

وی یکی از ظرفیت های بالقوه برای ایجاد اشتغال و افزایش میزان بهره وری در استان ها از جمله کهگیلویه وبویراحمد را بخش گردشگری به ویژه وجود گونه های گیاهی و دارویی دانست و گفت: آموزش مربیان و متقاضیان در این حوزه نیز در سازمان فنی و حرفه ای کشور آغاز شده است.

نیرومند عنوان کرد: بیش از دو هزار فرصت شغلی در بخش گیاهان دارویی در کشور پیش بینی شده است.

فنی و حرفه‌ای یکی از زیرساخت‌های اشتغال است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم بر لزوم افزایش کمیت و کیفیت برنامه‌های فنی و حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: آموزش‌های موثر فنی و حرفه‌ای یکی از زیرساخت‌های اشتغال است که باید به خوبی در استان توسعه یابد.

مجید محنایی افزود: کهگیلویه و بویراحمد همچون دیگر استان‌ها به نسبت جمعیت تعداد زیادی بیکار دارد که لازم است با توسعه کلاس‌های آموزشی موثر و اشتغال‌زا این آمار را به حداقل رساند.

وی بیان کرد: این استان نیازمند توجه و حمایت ویژه‌ای از سوی مسئولین کشوری برای توسعه و رشد اشتغال است.

محنایی اظهار داشت: توانمندسازی و آموزش کارکنان یکی از اهداف و راهبردهای اساسی برای افزایش میزان بهره وری در دستگاه های مختلف اجرایی استان است

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وی عنوان کرد: معاونت توسعه منابع انسانی استانداری نیز در این راستا آماده همکاری و تامین زیرساخت ها و شرایط لازم برای ارایه آموزش ها و مهارت آموزی در رشته های مختلف به کارکنان و متقاضیان به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی است.

مدیرسابق فنی و حرفه ای استان هم در این آیین گفت: هیچ شخص و مسئولی من را از این کار برکنارنکرده است و بخاطر مسائل خانوادگی و مشغله های فراوان با صلاح دید مسئولان اجرایی استان، از این پست استعفا دادم و رفتن خود از این مکان را برگردن هیچ شخص سیاسی نخواهم انداخت.

ایاز آقایی افزود: خدمت در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران نعمتی است که به آسانی به دست نمی آید و باید با آن به عنوان یک امانت الهی استفاده لازم را برد.

وی استان کهگیلویه وبویراحمد را جوان ترین استان کشور دانست و گفت: قدم نهادن در سند افق چشم انداز 1404می تواند این استان را به بالاترین رشد در کارهای اجرایی و فنی برساند.

مدیرکل جدید فنی و حرفه استان نیز گفت: تمام تلاش و همتم را در راستای اعتلای اهداف سازمان فنی و حرفه‌ای به کار می‌گیرم و دست یاری به سمت مربیان مراکز دراز می‌کنم.

فرج الله راد افزود: مربیان مراکز ستون اصلی آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای هستند که لازم است این قشر حمایت شوند تا بتوان به رسالت و اهداف سازمان دست یافت.

وی بیان کرد: هدف سازمان ایجاد اشتغال و رفع عدم مهارت‌ها در جامعه است و باید تمام تلاش را برای رسیدن به اهداف سازمان به کار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از خدمات ایاز آقایی مدیرکل سابق این مرکز تقدیر و فرج الله راد به عنوان مدیرکل جدید فنی و حرفه ای استان معرفی شد.