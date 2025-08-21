فرسوده بودن تجهیزات مراکز فنی و حرفه ای؛ ۷۰ درصد بودجه صرف حقوق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موحد ظهر پنج شنبه در بازدید از مرکز فنی و حرفه‌ای برادران دهدشت با بیان اینکه مراکز فنی و حرفه‌ای با بضاعت حداقلی در حال خدمت‌رسانی هستند، خواستار ظهور ملموس آثار این مجموعه‌ها در عرصه اشتغال شد.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، لنده و چرام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضل اشتغال در کشور و به ویژه حوزه انتخابیه چهار شهرستان گفت: هرچند فضای اشتغال فراهم شود، همچنان در نقطه شروع هستیم و انتظارات پاسخ مناسبی نمی‌گیرند.

وی تاکید کرد: ۷۰ درصد بودجه برای حقوق هزینه می‌شود و تخصیص ۱۰۰ درصدی دارد اما ۳۰ درصدی که برای توسعه و عمران در نظر گرفته می‌شود تخصیص ناچیز است بنابراین تمامی دستگاه‌ها چشم به مسئولیت اجتماعی حوزه نفت و بودجه توازن بخشی دارند، اما این منابع مصارف مشخص دارند.

تجهیزات مراکز فنی و حرفه‌ای فرسوده است

مدیرکل فنی و حرفه‌ای کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به فرسودگی تجهیزات آموزشی در مراکز فنی وحرفه‌ای استان گفت: تجهیزات موجود پاسخگوی نیازهای روز بازار کار نیست و برای به‌روزرسانی کارگاه‌ها، حداقل ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

فاطمه اسدی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود و تنها پنج درصد به آموزش اختصاص می‌یابد.

وی همچنین خواستار تخصیص بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفتی به آموزش‌های مهارتی شد و گفت: مطابق آئین‌نامه‌ها، پنج درصد از مسئولیت اجتماعی نفت و ۲ درصد از املاک تملیکی باید به آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد، اما این ظرفیت‌ها نیازمند پیگیری جدی هستند.

اسدی با انتقاد از موازی‌کاری در حوزه آموزش، ناکارآمدی مدارک بنیادها در اشتغال‌زایی را یادآور شد و گفت: این موازی کاری باعث به حاشیه رفتن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شده است.

به گفته مدیرکل فنی و حرفه‌ای کهگیلویه و بویراحمد ۸۰ درصد تسهیلات اشتغالزایی به مدارکی اختصاص دارد که کاربردی نیست و منجر به شغل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با بازار کار نیست، تأکید کرد: استان صنعتی نیست و پایین‌ترین نرخ جذب کارآموز را داریم؛ تنها ۳۶ درصد از مهارت‌آموختگان جذب بازار کار می‌شوند.

نبود فیبر نوری و محرومیت مراکز فنی و حرفه‌ای از فناوری، بُعد مسافت مراکز و مشکل ایاب و ذهاب کارآموزان و بروز نبودن تجهیزات از چالش‌هایی بود که مدیران فنی و حرفه‌ای برادران و خواهران مطرح کردند.