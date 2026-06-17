به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اسدی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه مهارت استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تحولات بازار کار جهانی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۷ حدود ۶۰ درصد نیروی کار جهان نیازمند بازآموزی و فراگیری مهارت‌های جدید خواهند بود و تا پایان سال ۲۰۳۰ نیز حدود ۴۰ درصد مهارت‌های فعلی به دلیل عدم انطباق با نیازهای اقتصاد، کارایی خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: در چنین شرایطی نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان و حاکمیتی هستیم تا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جایگزین بخشی از آموزش‌های صرفاً نظری و تئوریک شوند، زیرا گرایش بیش از حد جامعه به مدارک دانشگاهی بدون مهارت، به افزایش جمعیت بیکاران منجر شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با تشریح وضعیت اشتغال استان گفت: جمعیت استان حدود ۷۵۹ هزار نفر است که از این تعداد، بیش از ۵۵۲ هزار نفر جمعیت بالای ۱۵ سال و جامعه هدف ورود به بازار کار را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر بیان کرد: هرچند نرخ بیکاری استان از ۹.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است، اما کاهش جمعیت فعال اقتصادی نشان می‌دهد بخشی از افراد به دلیل نبود فرصت شغلی از بازار کار خارج شده و به سمت ادامه تحصیل رفته‌اند؛ بنابراین کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای افزایش اشتغال نیست.

اسدی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های مهارتی در برخی شهرستان‌های استان افزود: در شهرستان‌های لنده و مارگون با وجود جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر هنوز مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای وجود ندارد و خدمات آموزشی از طریق تیم‌های سیار ارائه می‌شود.

وی ضعف زیرساخت‌های صنعتی را از مهم‌ترین موانع اشتغال در استان دانست و گفت: در کهگیلویه و بویراحمد تنها ۲۴ واحد صنعتی بزرگ فعال وجود دارد و نبود صنایع بزرگ موجب شده حتی در صورت تربیت نیروی انسانی ماهر، ظرفیت جذب مناسبی در بازار کار فراهم نباشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تصریح کرد: به همین دلیل باید به سمت توسعه خوداشتغالی، کارآفرینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان حرکت کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: استان در حوزه گردشگری طبیعی، منابع آبی، پرورش ماهیان سردآبی، کشاورزی، نفت، گیاهان دارویی، صنایع دستی و معادن دارای مزیت‌های قابل توجهی است و برنامه‌های مهارت‌آموزی نیز باید بر همین ظرفیت‌ها متمرکز شود.

اسدی ادامه داد: استان رتبه نخست تولید گیاهان دارویی کشور را در اختیار دارد و توسعه آموزش‌های مهارتی در زنجیره ارزش گیاهان دارویی می‌تواند فرصت‌های شغلی پایداری ایجاد کند.

آموزش بیش از ۲۵ هزار نفر در بخش دولتی استان

وی از آموزش بیش از ۲۵ هزار نفر در بخش دولتی طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از این افراد موفق به دریافت گواهینامه مهارتی شدند و بر اساس پایش‌های انجام شده، ۳۹ درصد از مهارت‌آموختگان در مشاغل مرتبط جذب بازار کار شده‌اند.

اسدی یکی از چالش‌های مهم حوزه مهارت‌آموزی را فرسودگی تجهیزات آموزشی عنوان کرد و افزود: بسیاری از مراکز آموزشی استان بیش از ۲۵ سال قدمت دارند و تجهیزات موجود با فناوری‌های روز صنعت فاصله زیادی دارد؛ به طوری که در برخی رشته‌ها همچنان آموزش با تجهیزات قدیمی انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خواستار حمایت بیشتر دولت و دستگاه‌های اجرایی برای نوسازی تجهیزات، توسعه مراکز آموزشی و تقویت آموزش‌های نوین شد و گفت: آموزش مهارت‌های مرتبط با گیاهان دارویی، صنایع نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، صنایع دستی و گردشگری باید در اولویت برنامه‌های آینده قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند آموزش‌های مهارتی تأکید کرد و افزود: رویکرد سازمان از آموزش عرضه‌محور به آموزش تقاضامحور تغییر یافته و تلاش می‌شود با همکاری صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و آموزشگاه‌های آزاد، آموزش‌ها متناسب با نیاز واقعی بازار کار ارائه شود.

اسدی در پایان سفر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان را پس از هشت سال وقفه، فرصتی برای آغاز فصل جدیدی در توسعه مهارت‌آموزی دانست و ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست به اجرای برنامه‌های عملیاتی و توسعه اشتغال پایدار در استان منجر شود.