شکاف میان آموزش و نیاز بازار زیاد است

به گزارش مهر، یدالله رحمانی ظهر چهارشنبه در جلسه مهارتآموزی استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای آموزشی کشور اظهار داشت: آموزشهای مهارتی باید بهعنوان یک اولویت ملی در کنار آموزشهای نظری مورد توجه قرار گیرد، چراکه بدون توسعه این بخش، حل مشکل اشتغال امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای نفت و گاز، معادن، گیاهان دارویی، شیلات و گردشگری افزود: با وجود این توانمندیها، شاخصهای اقتصادی استان همچنان متناسب با ظرفیتها رشد نکرده و نیازمند حمایتهای جدی در سطح ملی هستیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور پایین است، تصریح کرد: این در حالی است که ظرفیتهای سرمایهگذاری متعددی در استان تعریف شده و ۷۱ پروژه مهم تولیدی و صنعتی در دستور کار قرار دارد که میتواند تحولآفرین باشد.
رحمانی با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی کشور گفت: خروجی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با نیاز واقعی بازار کار همخوانی ندارد و همین مسئله موجب افزایش نرخ بیکاری در میان فارغالتحصیلان شده است.
وی تأکید کرد: لازم است حداقل ۵۰ درصد آموزشها در مقطع متوسطه به سمت مهارتآموزی و آموزشهای فنی هدایت شود تا نیروهای کارآمد و آماده ورود به بازار کار تربیت شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با دعوت از دستگاههای ملی و استانی برای همکاری بیشتر در این حوزه گفت: آموزش فنیوحرفهای باید به یک رویکرد فراگیر در نظام حکمرانی آموزشی کشور تبدیل شود و همه نهادها در تحقق آن نقشآفرین باشند.
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