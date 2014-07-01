به گزارش خبرنگار مهر، ایران و به تبع آن آذربایجان غربی از قدیم الایام مهد تمدن های باستانی و یکی از مراکز تولید مواد کشاورزی بوده، به طوریکه بسیاری از پیشرفتهای کشاورزی و دامپروری را باید مرهون زحمات و ابتکارات اهالی این مرز و بوم دانست.

ابزارهای کشاورزی که در ایران به کار می رفت شامل انواع ابزارهای دستی ساده مانند بیلها، کج بیلها ، داسهای دسته کوتاه ، کلنگ و وسائل دامی چوبی از قبیل گاوآهن ، هرسهای دندانه ای ، خرمن کوبها و غیره بوده اند.

منبع توان و ابزارهای کشاورزی معمول امروزی در نقاط مختلف کشور بخصوص در نقاط دورافتاده به مرور زمان تغییر زیادی پیدا نکرده و با ابزارهای قدیمی فرق چندانی ندارند. هنوز در اکثر نقاط دور افتاده ی کشور از یک یا دو جفت گاو به عنوان توان کششی منحصر به فرد و از گاوآهن های دامی چوبی و هرسهای دندانه ای، خرمن کوبها و سایر وسائل که اکثرا از چوب ساخته شده اند به عنوان ابزار مورد نیاز استفاده می شود.

آذربایجان غربی جز 5 استان برتر کشور در شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی

ولی این موضوع در آذربایجان غربی که اقتصادی وابسته به کشاورزی دارد، پیشرفت زیادی کرده، هر چند با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد، ولی تراکتورهای کشاورزی و کمباینها و ماشین آلات کشت چغندر قند و کلزا در استان نشانه هایی از ورود این منطقه به استفاده از ابزار کشاورزی و یا به اصلاح مکانیزه کردن فرآیند موجود دانست.

اولین گاوآهن فلزی برگردان دامی در زمان ناصرالدین شاه قاجار به ایران وارد شد و در ارومیه مورد استفاده قرار گرفت، ولی هم اکنون به گفته معاون امور بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، این استان جز 5 استان برتر کشور در شاخص ضریب مکانیزاسیون کشوری قرار گرفته ولی ضریب موجود مطلوب نیست و با توجه به ظرفیتهای کشاورزی موجود در منطقه این ضریب باید افزایش یافته تا شاهد افزایش تولید در واحد سطح باشیم.

پایین بودن هزینه استفاده از ماشین در مقابل استفاده از نیروی کار، کیفیت مطلوب‌تر عملیات و محصولات حاصل از آن و مدیریت سهل‌تر ماشین آلات، مکانیزاسیون را جزئی جدا ناپذیر از کشاورزی نشان می دهد، که باید با جامع نگری مسئولان استراتژی و تکنولوژی متناسب با فعالیتهای کشاورزی هر منطقه ضریب مکانیزاسیون را بر اساس پتانسیلهای موجود افزایش داد، بطوریکه کشت متراکم، بهنگام بودن فرآيند تولید، بهبود کیفیت عملیات زراعی، تثبیت قیمتها و بازاریابی محصولات همانند استفاده از بذور اصلاح شده و در کل آنچه انقلاب سبز نامیده میشود جهشی را درکشاورزی منطقه ایجاد می کند.

ضریب مکانیزاسیون اذربایجان غربی باید به 1.5 اسب بخار در هکتار برسد

معاون امور بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی استان با توجه به وابسته بودن اقتصاد استان به این بخش، گفت: هم اکنون ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در آذربایجان غربی 1.12 اسب بخار بر هکتار بوده که این ضریب باید تا پایان برنامه پنجم 5 ساله توسعه کشور در سطح استان به 1.5 افزایش یابد.

مقصود قربانی با بیان اینکه از نظر ضریب مکانیزاسیون کشاورزی آذربایجان غربی جز 5 استان اول کشور محسوب می شود، اظهار داشت: ضریب درجه مکانیزاسیون نسبت سطح عملیات مکانیزه انجام شده به سطح عملیات مکانیزه مورد نیاز در یک منطقه بوده که در واقع کمیت را در بخش مکانیزاسیون نشان می دهد.

وی سرمایه گذاری در جهت ایجاد واحدهای خدمات مکانیزاسیون و جهت دهی سرمایه گذاری به سمت این واحدها یا رانندگان حرفه ای را از برنامه های این نهاد بار افزایش و بهبود وضعیت مکانیزاسیون در آذربایجان غربی دانست و گفت: سرمایه گذاری یا ارائه تسهیلات یارانه در جهت تامین و بکارگیری و ترویج ماشین و دستاوردهای نوین کشاورزی با هدف کاهش مصرف انرژی و آب از دیگر برنامه ها در این راستا است.

پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی برای افزایش ضریب مکانیزاسیون آذربایجان غربی

معاون امور بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ایجاد تشکلهای متشکل از صاحبان ماشین آلات کشاورزی در جهت برنامه ریزی و پیگیری اهداف و نیازهای بخش را از دیگر برنامه های استان برای افزایش و بهبود وضعیت مکانیزاسیون در استان اعلام و عنوان کرد:طی سالهای گذشته علاوه بر اعتبارات ملي، از محل اعتبارات بنگاه هاي زودبازده تسهیلات لازم به تشكل هاي تعاوني مكانيزاسيون و اشخاص حقيقي براي خريد نيروي محركه پرداخت مي شد.

مقصود قربانی با بیان اینکه خريد ادوات دنباله دار با اولويت تكنولوژي هاي جديد، خاك ورزهاي مركب، دستگاه بذركار كشت مستقيم و ادوات تركيبي در اولویت برای افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی قرار دارند، ادامه داد: بحث توسعه ضريب مكانيزاسيون از آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه بطور متوسط 30 تا 40 درصد هزينه‌هاي توليدي در محصولات مختلف كاهش مي‌يابد.

وی یادآور شد: تامين ماشين‌هاي كشاورزي كافي و مناسب از داخل و خارج براي توليد محصولات اساسي، استفاده بهينه از ماشين‌هاي كشاورزي موجود با گسترش خدمات فراگير فروش، هدفمند‌كردن حمايت‌ها به‌منظور توسعه مكانيزاسيون در توليد محصولات اساسي و حمايت و تقويت تشكل‌هاي مكانيزاسيون و ...، اهداف كيفي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه مكانيزاسيون كشاورزي محسوب مي‌شوند.

به هر روی آذربایجان غربی که اقتصادی بر پایه کشاورزی داشته و اغلب صنایع تولیدی استان واحدهای تولید صنایع غذایی و فرآوری محصولات زراعی و باغی کشاورزی استان هستند، از این رو قرار گرفتن در جمع 5 استان برتر کشور در ضریب مکانیزاسیون کشاورزی نباید نقطقه مطلوبی برای استان باشد.

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گزارش از الناز ملک زاده