به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح سه شنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان افزود: بکارگیری عزم اجتماعی یکی از بهترین و پایدارترین راهکارها برای پیشگیری و مبارزه اصولی با توزیع و مصرف انواع مواد مخدر است.

وی بیان کرد: خانواده ها و نهادهای اجتماعی باید رسالت خود را در پیشگیری و مبارزه با عرضه و مصرف مواد مخدر انجام دهند.

وی اعتیاد را عامل از هم پاشیدن خانواده ها دانست و بیان داشت: باید از همه ظرفیت ها و منابع ملی به خصوص از ظرفیتهای اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد استفاده کرد.

خادمی افزود: ارائه مقالات فرهنگی و تولید فیلم به ترویج و آگاه سازی جامعه و خانواده ها از این معضل خانمان سوز کمک می کند.

استاندار استان تاکید کرد: اگر در پیشگیری و مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر در اشکال مختلف آن یعنی صنعتی و غیر صنعتی از یک موضوع دولتی به غیر دولتی تعمیم یافته وبه موضوعی اجتماعی، جامعه و فرهنگ تبدیل شود، کارسازتر خواهد شد.

وی بیکاری و رکود در فعالیت های اقتصادی را معضلی برای گرایش به سمت مواد مخدر دانست و اظهار داشت: باید با فرهنگسازی و هوشیاری جامعه را در برابر این آسیب مصون نگه داشت.

خادمی بیان کرد: دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی در زمینه مبارزه با عرضه و مصرف مواد مخدر با اقتدار تلاش می کنند و نقش مردمی در همراهی کردن دولتی ها در این خصوص بسیار مهم است.

خادمی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد، نهادهای فرهنگی، کانون های خانوادگی، گروه های فرهنگی و اجتماعی و قشرهای مختلف مردم با تمام وجود وارد میدان عمل شده و آثار مخرب مصرف مواد مخدر را به طور مستمر بیان کنند.

استاندارگفت: افزایش مصرف و کشف مواد مخدر و رشد اعتیاد هشداری است که باید همیشه مورد توجه جدید قرار گیرد.

وی افزود: هر چند سطح این تهدید و آسیب اجتماعی در استان ما به نسبت سایر نقاط کشور کمتر است اما نباید از این مسئله غافل شد و در این خصوص کوتاهی کرد.