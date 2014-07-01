به گزارش خبرنگار مهر، کمپانی چینی هوواوی باریک ترین گوشی هوشمند دنیا را که 6.5 میلیمتر قطر دارد و از تکنولوژی نسل چهارم موبایل - 4G LTE - پشتیبانی می کند وارد بازار ایران کرد.

این گوشی که "اسند P7 " نام دارد از نظر سیستم عامل، دوربین، صفحه نمایش و پردازنده با مدلهای تازه وارد بازار مانند گلکسی S5 سامسونگ و M8 وان اچ تی سی و نیز آیفون 5S قابل مقایسه است.

مشخصات P7 هواوی

هوواوی پس از تجربه موفق در تولید گوشی هوشمند P6 این بار گوشی P7 را که دارای ویژگیهای جدیدتری است تولید و به بازار عرضه کرد؛ این تلفن هوشمند مجهز به قابلیت و ویژگی 4G LTE/3G ساخته شده و دارای صفحه نمایش Full HD پنج اینچی، دوربین عکاسی جلویی 8 مگاپیکسل و دوربین پشتی 13 مگاپیکسلی است.

این کمپانی چینی در این مدل، سعی کرده استحکام و مقاومت گوشی را با رویه 7 لایه از جنس شیشه و فلز تضمین کند. این گوشی همچنین دارای برد ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر قطرات آب است.

تلفن هوشمند Huawei Ascend P7 دارای نسل چهارم سنسور تصویر BSI شرکت سونی، پردازشگر سیگنال تصویر (Image Signal Processor (ISP )، نرم افزار IMAGESmart 2.0 و دیافراگم f/2.0 در دوربین پشتی 13 مگاپیکسلی است که مجهز به یک لنز غیر کروی 5P است و برای گرفتن عکس در شب یا در فضاهای سرپوشیده، در شرایط نور، مناسب است. این فناوری همچنین حالت عکاسی پانوراما را برای گرفتن عکس های سلفی پانوراما و عکاسی Beauty Mode دارای ویژگی Auto-Facial Enhancement یا افزایش کیفیت چهره خودکار به میزان 10 سطح، فراهم می کند؛ امکان گرفتن عکس های سلفی دسته جمعی وسیع – که به آنها اصطلاحا «Groufie» گفته می شود نیز از طریق این گوشی فراهم است.

امکان ضبط فیلم های سلفی با کیفیت پخش 1080p HD و خاصیت آینه ای داخلی ابتکاری و پنجره پیش نمایش سلفی از دیگر ویژگی های این گوشی است.

کاربران می توانند با استفاده از ویژگی Voice Photo این گوشی نیز عکس ها را همراه با یک کلیپ صوتی 10 ثانیه بگیرند و آنها را همراه با صدا بر روی پلتفورم های رسانه های اجتماعی مختلف آپلود کنند.

ویژگی Ultra Snapshot تلفن هوشمند Huawei Ascend P7 نیز این امکان را برای کاربران فراهم می کند پس از دوبار کلیک کردن دکمه کم کردن صدا در حالت قفل بودن صفحه نمایش، به جای اینکه زمان را صرف باز کردن قفل صفحه نمایش کنند، به راحتی دوربین را ظرف 1.2 ثانیه آماده گرفتن عکس کنند.

این گوشی دارای 124 گرم وزن است و از پردازنده HiSilicon Kirin 910T Chipset Quad-core Cotex-A9 CPU بهره می برد. دارا بودن حافظه داخلی 16384 مگابایت ،حافظه رم 2048 مگابایت ، قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD و سیستم عامل Android 4.4 KitKat با پشتیبانی از جاوا، نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس و نمایش فایلهای PDF از جمله امکانات این گوشی چینی است.

این مدل، از فناوری تعویض هوشمند شبکه استفاده می کند که اتصال به اینترنت را حتی در طول دریافت سیگنال ضعیف تثبیت می کند تا تخلیه باطری را به حداقل برساند.



این گوشی در رنگهای سیاه، سفید و صورتی به قیمت یک میلیون و 400 هزار تومان با گارانتی پارس مایکروتل وارد بازار ایران شده است.

نگاهی به مدلهای مشابه P7

جدیدترین گوشی هوواوی از جهاتی قابل مقایسه با مدل گلکسی S5 کمپانی کره ای سامسونگ است.S5 از یک صفحه ‌نمایش 5.1 اینچی Super AMOLED با رزولوشن 1920 در 1080 بهره می‌برد؛ این گوشی در مقابل آب و گرد و غبار مقاوم است؛ گوشی جدید سامسونگ مبتنی بر سیستم عامل اندروید 4.4 است و از صفحه‌نمایشی بزرگتر نسبت به مدل قبلی خود بهره می برد.

گلکسی اس 5 از یک پردازنده چهارهسته‌ای Snapdragon 800 با فرکانس کاری 2.5 گیگاهرتز، دو گیگابایت رم، NFC، پشتیبانی از شبکه مخابراتی LTE، بلوتوث 4.0، حافظه داخلی 16 یا 32 گیگابایت که از طریق کارت حافظه قابل ارتقا تا 128 گیگابایت است پشتیبانی می کند و دارای دوربین 16 مگاپیکسلی و امکان فیلمبرداری با کیفیت 4K است. دوربین جدید این دستگاه همچنین از عملکرد جدید تصویر آهسته بهره می‌برد که نمونه آن در آیفون 5S نیز وجود دارد.

همچنین دوربین گلکسی S5، قابلیت‌ تغییر و تنظیم فوکوس پس از ثبت تصویر را دارد.

این گوشی از اسکنر اثر انگشت و نیز حسگر ضربان قلب بهره می برد که از جمله ویژگیهای جدید سخت افزاری این گوشی است و نشان از تمرکز این کمپانی کره ای بر روی سلامت و تناسب اندام دارد.

حسگر ضربان تعبیه شده در این گوشی، تپش قلب کاربر را اندازه‌گیری کرده و داده‌های مربوطه را به برنامه S Health 3.0 که اپلیکیشن کنترل سلامت سامسونگ است ارسال می‌کند. این اپلیکیشن در حال حاضر توانایی محاسبه قدم‌های برداشته شده و نیز میزان کالری سوزانده شده را نیز دارا است.

ویژگی مهم دیگر گلکسی اس 5، استفاده از سنسور شناسایی اثر انگشت در این دستگاه است. این سنسور کاملا متفاوت از نمونه به کار رفته در آیفون 5s اپل است و توانایی ثبت سه اثر انگشت گوناگون را دارد و فرآیند ثبت از طریق انجام هشت بار کشیدن انگشت انجام می‌پذیرد؛ این درحالی است که در مدل گوشی آیفون 5S اپل شناسایی از طریق نگاه داشتن انگشت صورت می‌گیرد.

از این قابلیت می توان برای شناسایی و باز کردن دستگاه بهره برد اما قابلیت مهم آن تایید پرداختهای اینترنتی است به نحوی که با استفاده از این اسکنر کاربر می تواند تاییدیه لازم را برای خرید اینترنتی بدهد؛ این گوشی در حال حاضر در بازار موبایل یک میلیون و 700هزار تومان قیمت داده می شود.

در همین حال P7 را می توان با مدل HTC One M8 کمپانی تایوانی اچ تی سی نیز مقایسه کرد که کمتر از دو ماه از ورود آن به بازار می گذرد. M8 وان دارای بدنه تماماً فلزی از جنس آلومینوم یکپارچه و دارای سطحی باریک در لبه‌ها متناسب با دست است که از صفحه نمایش 5 اینچی فول اچ دی بهره می برد.

اچ تی سی در محصول جدید خود از سه دوربین استفاده کرده است؛ دوربین جلوی پنج مگاپیکسلی که امکان تصویربرداری سلفی و مکالمه تصویری را فراهم می‌کند و دو دوربین در پشت که یکی از آنها وظیفه عمق بخشیدن به عکس را بر عهده دارد. همچنین در این گوشی از دو فلش برای کسب نور بهتر و رنگ طبیعی در عکس استفاده شده است.

دو دوربین در پشت این گوشی قرار دارد؛ دوربین اصلی یک 4 مگاپیکسلی اولتراپیکسل است که فناوری اولتراپیکسل آن باعث می‌شود تا عملکرد دوربین در نور کم خیلی خوب باشد. قابلیت Duo Camera در واقع ترکیبی از یک دوربین اولتراپیکسل به همراه یک دوربین ثانویه برای ذخیره اطلاعات عمق تصویر است. همچنین امکان تغییر فوکوس بر روی بخش‌های مختلف تصویر، پس از تصویربرداری از دیگر قابلیتهای این دوربین است.

به کمک این قابلیت می‌توان اطلاعات جزیی یک صحنه را دریافت و امکان ارائه طیفی از افکت‌ها را فراهم کرد و کاربر از طریق تغییر فوکوس می‌تواند سوژه عکس را یا بطور کامل از پس زمینه جدا کند یا افکت‌های خاصی را بر روی پس زمینه تصویر اعمال کند.

این گوشی از پردازشگر کوالکام اسنپ دراگون 801، سی‌پی‌یوهای 3/2 گیگاهرتزی و چهار هسته‌‌ای پشتیبانی می کند و سیستم عامل اندورید نسخه 4/4 کیت‌کت (KitKat) با استاندارد LTE 4G از دیگر ویژگیهای M8 اچ تی سی است.

این گوشی دارای یک کاور هوشمند است که کاربر می‌تواند زمان، وضع هوا، متن‌های خبری، ایمیل و تماس تلفنی را بدون اینکه صفحه‌نمایش را لمس یا محافظ را باز کند، مشاهده کند؛ این کاور محافظ مشبکی است که قادر است کاربر را از تماس جدید یا پیامک دریافت شده مطلع کند.



در اسپیکرهای استریوی بوم‌ساوند وان ام 8 حجم صدای خروجی این گوشی نسبت به مدل قبلی این کمپانی 25 درصد افزایش یافته است؛ این گوشی هم اکنون در بازار ایران حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده می شود.

در همین حال گوشی تازه وارد چینی از نظر امکانات تعبیه شده با آخرین مدل کمپانی اپل آیفون 5S قابل رقابت است. آیفون فایو اپل حدود 2 میلیون و 580 هزار تومان در نوع 32 گیگابایتی نقره ای رنگ در بازار قیمت داده می شود و هنوز هم با وجود عرضه گوشی های هوشمند کمپانی های مهمی چون سامسونگ و اچ تی سی و هوواوی طرفداران خود را دارد.

این گوشی یک سیم کارته 112 گرم وزن دارد و دارای پردازنده Apple A7 & M7 Motion Chipset 64bit Architecture CPU است.

این مدل از صفحه نمایش رنگی لمسی LED-backlit IPS LCD با دقت رتینا و لمسی خازنی (Capacitive Touchscreen) بهره می برد و سایز صفحه نمایش آن 4 اینچ و دارای رزولوشن 1136 × 640 و تراکم پیکسلی 326 پیکسل بر اینچ با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ است.

این گوشی دارای حافظه داخلی 16384 مگابایت و قابلیت پشتیبانی از شبکه های ارتباطی 3G - 4G - GPRS و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - بلوتوث است.

دوربین این مدل گوشی اپل 8 مگاپیکسل با دوربین مکالمه ویدئویی، فوکوس اتوماتیک و فلاش است و دارای فیش 3.5 میلیمتری هدفون صدا است.

این گوشی از امکانات نرم افزاری سیستم عامل Apple iOS 7 و نمایش فایلهای PDF و قطب نما بهره می برد.