به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی با ارائه توضیحاتی درباره دیدارهای انجام شده، گفت: بر اساس دستور رییس جمهور برای تعیین بودجه‌ مستقل ارکستر ملی پی‌گیری‌هایی صورت گرفت که در پی آن جلسه‌ای با معاون بودجه سازمان مدیریت داشتیم و کارشناسی‌های مورد نظر توسط این سازمان انجام شده است. بر همین اساس صحبت‌هایی داشتیم تا دستورهای مورد نیاز هرچه زودتر ابلاغ شوند چون اعلام ما به رهبران ارکسترها نیز به همین عامل بستگی دارد.

مرادخانی ضمن اشاره به کاستی‌های مالی موجود در حوزه‌های زیرمجموعه معاونت امور هنری عنوان کرد: تلاش می‌کنیم تعهدها فعلا بر اساس تسهیلات دریافتی باشد و از هیچ کوششی برای جذب امکانات و بودجه بیش‌تر برای معاونت امور هنری فروگذار نمی‌کنیم تا به حد متعادل برسیم، اما تا وقتی به نتیجه مورد نظر نرسیدیم امکان ایجاد تعهد جدید وجود ندارد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: در حوزه تئاتر بدهکاریم و در حوزه موسیقی هم مشکلاتی داریم. بودجه کافی نیست و باید امور را به گونه‌ای تنظیم کنیم که هم امکان پرداخت تعهدات گذشته وجود داشته باشد، هم پاسخ‌گوی تعهداتی باشیم که همین حالا ایجاد می‌شود.

مرادخانی به گلایه هنرمندان تئاتر از عدم عقد قرارداد اشاره کرد و گفت: بسیاری از دوستان عنوان می‌کنند که اگر در تئاتر پول نیست امکان قرارداد بستن فراهم است اما امضای هر قرارداد به ایجاد تعهد معنا خواهد شد و تفاوتی با گذشته نمی‌کند. در حالی که که وقتی بدهی سنگین وجود دارد و هنوز امکان تهیه تسهیلات مضاعف فراهم نشده بهتر است تعهد جدید ایجاد نکنیم، چون وقتی تعهد می‌دهیم موظف به پی‌گیری هستیم.

او درباره تعامل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تنگناهای این سازمان گفت: به دلیل تفاوت حوزه‌های فعالیت انتظار نداریم سازمان مدیریت مسائل را مشابه ما ارزیابی کند، چون این سازمان با حوادث غيرمترقبه مواجه است. اما انتظار داریم به تعطیلی ارکستر ملی و اركستر سمفونيك به عنوان یک بحران نگاه شود که انشاء‌الله همین‌طور هم خواهد بود.