رهبران ارکستر ملی و سمفونیک تهران مشخص شد/ بازگشت فخرالدینی

به گزارش خبرنگار مهر، با توافقاتی که بین مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد با دو تن از هنرمندان پیشکسوت صورت گرفت استاد فرهاد فخرالدینی به عنوان رهبر ارکستر ملی و استاد منوچهر صهبایی به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی شدند.

استاد فرهاد فخرالدینی با تایید این خبر افزود: از چندی قبل مذاکراتی با من برای پذیرش رهبری ارکستر ملی شده بود و من هم در جریان کم و کیف ماجرا قرار گرفته و پذیرش ضمنی هم برای رهبری ارکستر داشته ام. به هرحال در روزهای آینده طی نشستی که با اصحاب رسانه خواهیم داشت جزییات بیشتری از فعالیتها در اختیار اصحاب رسانه قرار می دهیم.

استاد منوچهر صهبایی هم که پیش از این به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک فعالیت کرده بود بار دیگر به عنوان رهبر جدید ارکستر سمفونیک تهران که نزدیک به 100 سال سابقه فعالیتی دارد، انتخاب شد.

پرویز محمود، روبیک گریگوریان،مرتضی حنانه،حشمت سنجری، هایمو توبیر، فرهاد مشکات، نادر مرتضی‌پور، فریدون ناصری،نصیر حیدریان،علی رهبری، نادر مشایخی، متیاس کروگر و شهداد روحانی از رهبران قبلی ارکستر سمفونیک بودند.

براساس این گزارش ارکسترهای ملی و سمفونیک تهران از جمله مجموعه های موسیقایی بودند که طی سالهای گذشته به دلیل مشکلات و حاشیه های فراوانی که برای آنها به وجود آمد تعطیل شدند. این در حالی است که پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز شب گذشته در برنامه «ساعت 25» شبکه تهران نیز به انتخاب رهبران ارکستر اشاره کرده بود.







