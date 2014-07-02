محمد هوشیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه «به رنگ آفتاب» که قسمت اول آن روز یکشنبه 8 تیرماه از شبکه یک سیما روی آنتن رفت، گفت: این برنامه تفسیری متفاوت از قصص قرآنی است و چون در 20 قسمت طراحی شده است پخش هر روزه در ماه مبارک رمضان نداریم اما به احتمال زیاد از هفته آینده از شنبه تا چهارشنبه پخش می‌شود.

وی درباره جزییات این برنامه عنوان کرد: این برنامه نگاهی متفاوت به قصص قرآن و فیلم و سریال‌های دینی دارد و ما در برنامه سعی کرده‌ایم شخصیت‌های مختلفی از حوزه‌های گوناگون در این باره به بحث می‌پردازند. به طور مثال سکانس‌هایی از سریال «یوسف پیامبر» پخش می‌شود و بعد بازیگران، کارگردان و عوامل مختلف این سریال و علاوه بر اینها کارشناسان نیز به گفتگو درباره این قصه قرآنی می‌پردازند.

تهیه‌کننده و کارگردان «به رنگ آفتاب» بیان کرد: در این برنامه حدود 60 تا 70 بازیگر و هنرمند سینما و تلویزیون ایران حضور دارند و همچنین از مسئولان و چهره‌های دیگر نیز کمک گرفته شده است، افرادی چون سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد، محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری و کارشناسان و استادانی چون آیت الله حایری شیرازی، علامه سید محمد تیجانی، استاد سیدمرتضی خاتمی‌خوانساری، حجت الاسلام مرتضی هوشیاری، حجت الاسلام محمدعلی غروی و علاوه بر اینها چند تن از مبلغان علوم دینی که مسلمان شده‌اند مثل دکتر امین قارداشف کارشناس دینی روسیه و یا خانم ضحا نظام و میرزا فردی نیز در این برنامه شرکت و صحبت کرده اند.

وی با اشاره به حضور مبلغان دینی دیگر کشور از خاطرات و گفته‌های آنها در برنامه سخن گفت و بیان کرد: به طور مثال بعضی از این مبلغان از تاثیرات پخش سریال‌های ایرانی با موضوع قصص قرآنی در کشورهای خود سخن می‌گفتند و خاطرم هست که یکی از آنها عنوان کرده بود که زمان پخش سریال «یوسف پیامبر» بیشتر خانواده ها نام فرزند خود را یوزارسیف گذاشته بودند.

هوشیاری با اشاره به محورهای اصلی این برنامه عنوان کرد: «به رنگ آفتاب» 12 موضوع اصلی دارد که به بعضی از قصه‌های قرآنی بیشتر پرداخته شده است. اولین قسمت از این برنامه به سریال «مردان آنجلس» پرداخته بود و قسمت دوم این برنامه هم با همین موضوع روی آنتن خواهد رفت. همچنین در قسمت‌های بعدی در سه قسمت به سریال «یوسف پیامبر» در 2 قسمت به «مریم مقدس»، 2 قسمت به «تنهاترین سردار» و همچنین به سریال «بشارت منجی» نادر طالب‌زاده و «راه بهشت» صباغ زاده و «توبه نصوح» پرداخته خواهد شد. چند قسمت هم به سریال «امام علی (ع)» اختصاص دارد که برای شب‌های شهادت حضرت علی (ع) پخش می‌شود.

تهیه‌کننده و کارگردان «به رنگ آفتاب» درباره ویژگی این برنامه یادآور شد: هدف ما این بود که با نگاه متفاوتی که به قصص قرآنی داشتیم معنویت و نگاه و آگاهی مخاطب را نسبت به این قصص ارتقا دهیم. برنامه های کارشناسی قرآنی از تلویزیون پخش می‌شود اما شاید اگر مردم و بخصوص جوانان عنصر درام را در این برنامه‌ها ببینند بیشتر جذب شوند.

هوشیاری در ادامه از اینکه این برنامه همچنان در حال تولید و تدوین است سخن گفت و بیان کرد: حدود 10 قسمت از این برنامه برای تدوین نهایی آماده می‌شود و همچنین به دلیل اینکه خروجی کار را بررسی می‌کنیم و به نظرات مردم هم توجه داریم، بخشی از کار همچنان در حال تولید است.

برنامه «به رنگ آفتاب» با مشارکت وزارت ورزش و جوانان به تولید رسید و قسمت اول آن روز یکشنبه 8 تیر ساعت 17:45 روی آنتن شبکه یک رفت و قرار است قسمت دوم آن چهارشنبه 11 تیر ساعت 17:45 از شبکه یک سیما پخش شود. این سری دوم این مجموعه است که سری اول آن هم با استقبال روبه رو شد.