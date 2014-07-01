به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید میرزاده افزود: حراست یک سازمان، ضابط قوه قضاییه نیست تا بخواهد کسی را دستگیر کند. بدیهی است حراست با مشاهده جرم مشهود،‌ قطعا برخورد قانونی با تخلف خواهد کرد و مسئولان واحدها نیز، متخلفان را به مراجع ذیربط ارجاع می‌دهند.

میرزاده با اشاره به هجمه‌هایی که طی چند روز گذشته به نهاد علمی و فرهنگی دانشگاه آزاد وارد شده است و به انتقاد از متولی‌بودن بخش فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف به جای بخش حراستی و انتظامی دانشگاه می‌پردازد، گفت: برخوردهای حراستی و فیزیکی و انتظامی ۳۵ سال گذشته اگر موثر بود، مسئولان اکنون از وضع حجاب راضی بودند.

وی ادامه داد: حجاب ظاهر باطن اشخاص است؛ باید قلب‌های سلیم و باطن افراد پاک شود و این کار، کار حراست نیست؛ بلکه با آموزه‌های قرآنی و آشنایی با معارف قرآن و اهل بیت و سبک زندگی ائمه اطهار و بزرگواران دین و دانش، قلب‌ها سلیم و باطن‌ها پاک می‌شوند.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: به جای برخوردهای حراستی و انتظامی راه‌های نرم‌افزاری و پر جاذبه‌ای برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و وقار در دستور کار مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی است که متعاقباً اعلام خواهد شد.