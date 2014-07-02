سارقان سیم برق روستای "جلگه خلج" پلدختر را در خاموشی فرو بردند

رئیس قسمت برق شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سارقان سیم های برق سه روستا را به غارت بردند و یک روستا در شهرستان پلدختر را در خاموشی فرو بردند.

فخرالدین پناهنده از به سرقت رفتن 440 متر سیم مسی توسط سارقان در روستاهای این شهرستان خبر داد.

وی بیان داشت: از این مقدار سیم مسی برق 220 متر در روستای "جلگه خلج"، 60 متر در خیابان هفتم تیر شهر پلدختر و 160 متر سیم دو فاصله در روستای "قبا دول" و "ماژین" به سرقت رقت.

پناهنده افزود: روستای "جلگه خلج" پلدختر به علت سرقت سیم برق توسط سارقان یک شب در خاموشی به سر برد.

رئیس قسمت برق شهرستان پلدختر گفت: سارق سیم برق روستای "ماژین" به علت برق گرفتگی شدید به بیمارستان عشایر خرم آباد منتقل شد.