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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۳۱

نماینده ائتلاف دولت قانون:

سعودی ها به داعش کمک مالی می کنند

سعودی ها به داعش کمک مالی می کنند

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون با اشاره به منابع درآمد گروه تروریستی داعش از کمکهای چند میلیون دلاری سعودی ها به آنها پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، اسکندر وتوت عضو ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: منابع مالی گروهک تروریستی داعش از سوی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی تامین می شود.

وی افزود: کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی میلیون ها دلار به داعش کمک می کنند. همچنین مالیات هایی که تروریست های داعش از مردم در موصل می گیرند از منابع مالی آنهاست.

وی تاکید کرد: درگیری میان پیشمرگان و تروریست های داعش رخ نداده است و سمت راست موصل که داعشی ها به آن وارد شدند تحت حمایت پیشمرگان قرار داشت و آنها یک گلوله هم شلیک نکردند.

کد مطلب 2324059

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