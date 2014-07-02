سعودی ها به داعش کمک مالی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، اسکندر وتوت عضو ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: منابع مالی گروهک تروریستی داعش از سوی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی تامین می شود.

وی افزود: کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی میلیون ها دلار به داعش کمک می کنند. همچنین مالیات هایی که تروریست های داعش از مردم در موصل می گیرند از منابع مالی آنهاست.

وی تاکید کرد: درگیری میان پیشمرگان و تروریست های داعش رخ نداده است و سمت راست موصل که داعشی ها به آن وارد شدند تحت حمایت پیشمرگان قرار داشت و آنها یک گلوله هم شلیک نکردند.