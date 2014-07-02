به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان از تاریخ 2 الی 5 شهریورماه به مدت چهار روز در استان مرکزی، شهرستان اراک با حضور هشت استان (فارس، مازندران، کردستان، آذربایجان غربی، زنجان، هرمزگان، گیلان و مرکزی) برگزار میشود.
اهداف جشنواره
الف- تقویت سینمای ملی از طریق ارتقای سطح آگاهی، ایجاد زمینه کسب تجربه، ترویج اخلاق و ارزشهای اسلامی، تحکیم مبانی خانواده، بسط و تعمیم فرهنگ دینی و دفاع مقدس و توجه به دستآوردهای جدید علمی
ب- تثبیت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان سینمای آینده و بازاریابی، بازارسازی وعرضه اقتصادی فیلم به نفع تولیدکنندگان فیلم کوتاه.
بخش های جشنواره
جشنواره در سه بخش مسابقه فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس برگزار می شود.
بخش فیلم : شامل دو بخش مسابقه و جنبی است.
بخش جنبی جشنواره غیر رقابتی و فرصتی است برای تبادل اندیشه ها و تجربه های هنرمندان و ایجاد زمینهای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان فیلم کوتاه شامل نمایش ویژه، بزرگداشت، مرور آثار، نشستهای تخصصی و ... .
علاقمندان میتوانند برای اطلاع از مفاد کامل فراخوان جشنواره اینجا را ببینند.
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