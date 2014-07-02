  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۴

آیین‌نامه پنجاهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان منتشر شد

آیین‌نامه پنجاهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان منتشر شد

آیین‌نامه پنجاهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان که به مدت چهار روز در استان مرکزی برگزار می‌شود، منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان از تاریخ  2 الی 5 شهریورماه به مدت چهار روز در استان  مرکزی، شهرستان اراک  با حضور هشت استان (فارس، مازندران، کردستان، آذربایجان غربی، زنجان، هرمزگان، گیلان و مرکزی) برگزار می‌شود.

اهداف جشنواره

الف- تقویت سینمای ملی از طریق ارتقای سطح آگاهی، ایجاد زمینه کسب تجربه، ترویج اخلاق و ارزش‌های اسلامی، تحکیم مبانی خانواده، بسط و تعمیم فرهنگ دینی و دفاع مقدس و توجه به دست‌آوردهای جدید علمی  

ب- تثبیت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان سینمای آینده و بازاریابی، بازارسازی وعرضه اقتصادی فیلم به نفع تولیدکنندگان فیلم کوتاه.

بخش های جشنواره

جشنواره در سه بخش مسابقه فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس برگزار می شود.

بخش فیلم : شامل دو بخش مسابقه و جنبی است.

بخش جنبی جشنواره غیر رقابتی و فرصتی است برای تبادل اندیشه ها و تجربه های هنرمندان و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان فیلم کوتاه شامل نمایش ویژه، بزرگداشت، مرور آثار، نشست‌های تخصصی و ... .

علاقمندان می‌توانند برای اطلاع از مفاد کامل فراخوان جشنواره اینجا را ببینند.


 

کد مطلب 2324172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها