به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلي صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار داشت: رمضان ماه انسان‌سازی است و در این ماه باید نهایت استفاده را از همه لحظات ان ببریم و رمضان ماه اقتدار یافتن انسان بر نفس خود است.

وی با بیان اینکه اقتدار انسان بر نفس باعث می‌شود تا انسان به گناهان و معصیت ها الوده نشود، افزود: باید در ماه مبارک رمضان برای اصلاح نفس تمرین کرد و بتوانیم از برکات فروان این ماه نهایت استفاده را ببریم.

امام جمعه بوشهر به فضیلت‌های بسیار زیادی ماه مبارک رمضان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: روزه‌داری ان قدر فضیلت دارد که اگر مردم پی این فضایل گران‌بها ببرند همه سال را روزه می‌گیرند.

لزوم امساک از دنیا و دنیاطلبی در ماه رمضان

وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان علاوه بر امساک در خوردن و آشامیدن، باید در طول روز از امور دنیا و دنیاطلبی نیز امساک کنیم و تلاش کنیم تا در روزه داری خود سربلند باشیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: در صورتی که انسان در ماه مبارک رمضان نتواند به خوبی نفس خود را کنترل کند و مواظب و مراقب نفس خویش باشد، نفس بر او چیره می شود و انسان برده او می‌شود و فرد را به سمت پرتگاه می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه در ماه مبارک رمضان باید ذکر خدا را زیاد بگوییم و همواره در مناجات باشیم، تصریح کرد: ماه مبارک رمضان ماه ذکر کثیر است است و باید از همه لحظات ان استفاده کنیم.