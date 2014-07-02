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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۹

آیت الله صفایی بوشهری:

رمضان ماه انسان‌سازی است/ لزوم امساک از دنیا و دنیاطلبی

رمضان ماه انسان‌سازی است/ لزوم امساک از دنیا و دنیاطلبی

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: رمضان ماه انسان‌سازی است و در این ماه باید برای اصلاح نفس تمرین کرد و تلاش کنیم تا بتوانیم از برکات فروان این ماه نهایت استفاده را ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلي صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار داشت: رمضان ماه انسان‌سازی است و در این ماه باید نهایت استفاده را از همه لحظات ان ببریم و رمضان ماه اقتدار یافتن انسان بر نفس خود است.

وی با بیان اینکه اقتدار انسان بر نفس باعث می‌شود تا انسان به گناهان و معصیت ها الوده نشود، افزود: باید در ماه مبارک رمضان برای اصلاح نفس تمرین کرد و بتوانیم از برکات فروان این ماه نهایت استفاده را ببریم.

امام جمعه بوشهر به فضیلت‌های بسیار زیادی ماه مبارک رمضان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: روزه‌داری ان قدر فضیلت دارد که اگر مردم پی این فضایل گران‌بها ببرند همه سال را روزه می‌گیرند.

لزوم امساک از دنیا و دنیاطلبی در ماه رمضان

وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان علاوه بر امساک در خوردن و آشامیدن، باید در طول روز از امور دنیا و دنیاطلبی نیز امساک کنیم و تلاش کنیم تا در روزه داری خود سربلند باشیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: در صورتی که انسان در ماه مبارک رمضان نتواند به خوبی نفس خود را کنترل کند و مواظب و مراقب نفس خویش باشد، نفس بر او چیره می شود و انسان برده او می‌شود و فرد را به سمت پرتگاه می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه در ماه مبارک رمضان باید ذکر خدا را زیاد بگوییم و همواره در مناجات باشیم، تصریح کرد: ماه مبارک رمضان ماه ذکر کثیر است است و باید از همه لحظات ان استفاده کنیم.

کد مطلب 2324211

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