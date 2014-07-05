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۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۲

لیگ جهانی والیبال 2014؛

کاپیتان تیم ملی لهستان: خوشحالم بالاخره مقابل ایران برنده شدیم

کاپیتان تیم ملی لهستان: خوشحالم بالاخره مقابل ایران برنده شدیم

کاپیتان تیم ملی والیبال لهستان پس از برد این تیم برابر ایران در هفته هفتم رقابتهای لیگ جهانی بیان کرد: ما خیلی تلاش کردیم و از اینکه بالاخره برابر ایران برنده شدیم خوشحالم.

به گزارش خبرگزاری مهر، "میکال وینیارسکی" در نشست خبری پس از پیروزی تیمش مقابل ایران در لیگ جهانی والیبال گفت: ما سخت تلاش کردیم و توانستیم اشتباهات خود را به حداقل برسایم. خوشحالم که بعد از سه باخت متوالی مقابل تیم ایران به برتری دست پیدا کرده و بالاخره پیروز شدیم.

این بازیکن با تجربه ادامه داد: ما باید تمام تلاش خود را برای صعود به مرحله نهایی به کار بگیریم و در بازی دوم مقابل ایران هم قدرتمندانه ظاهر شویم.

تیم ملی والیبال لهستان در بازی نخست خود برابر ایران در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ جهانی 3 بر یک برنده شد. این دو تیم ساعت 22:45 روز شنبه برای دومین بار با یکدیگر مصاف می‌دهند.

کد مطلب 2325092

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