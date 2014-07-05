  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶

دومین مرحله تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری معلولان برگزار می‌شود

دومین مرحله تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری معلولان برگزار می‌شود

وزنه برداران معلول برای آمادگی حضور در رقابتهای پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی به اردو فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزده وزنه بردار از استان‌های زنجان، البرز، تهران، اردبیل، گیلان، کرمان و آذربایجان غربی برای شرکت در دومین مرحله تمرینات تیم ملی امروز شنبه وارد تهران می‌شوند.

تمرینات این وزنه برداران برای آمادگی حضور در رقابتهای پاراآسیایی کره جنوبی و زیر نظر احمد دلجوان، سرمربی تیم ملی، غلامرضا آسترکی و علی محمودی، مربیان تیم ملی انجام خواهد شد و علی نوری سلطان نیز به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان است.

ملی پوشان تیم وزنه برداری تمرینات خود را از فردا یکشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی جانبازان و معلولان آغاز می‌کنند و تا 22 تیر در اردو خواهند بود.

کد مطلب 2325242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها