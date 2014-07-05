به گزارش خبرگزاری مهر، سیزده وزنه بردار از استان‌های زنجان، البرز، تهران، اردبیل، گیلان، کرمان و آذربایجان غربی برای شرکت در دومین مرحله تمرینات تیم ملی امروز شنبه وارد تهران می‌شوند.



تمرینات این وزنه برداران برای آمادگی حضور در رقابتهای پاراآسیایی کره جنوبی و زیر نظر احمد دلجوان، سرمربی تیم ملی، غلامرضا آسترکی و علی محمودی، مربیان تیم ملی انجام خواهد شد و علی نوری سلطان نیز به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان است.



ملی پوشان تیم وزنه برداری تمرینات خود را از فردا یکشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی جانبازان و معلولان آغاز می‌کنند و تا 22 تیر در اردو خواهند بود.