به گزارش خبرگزاری مهر، سیزده وزنه بردار از استانهای زنجان، البرز، تهران، اردبیل، گیلان، کرمان و آذربایجان غربی برای شرکت در دومین مرحله تمرینات تیم ملی امروز شنبه وارد تهران میشوند.
تمرینات این وزنه برداران برای آمادگی حضور در رقابتهای پاراآسیایی کره جنوبی و زیر نظر احمد دلجوان، سرمربی تیم ملی، غلامرضا آسترکی و علی محمودی، مربیان تیم ملی انجام خواهد شد و علی نوری سلطان نیز به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان است.
ملی پوشان تیم وزنه برداری تمرینات خود را از فردا یکشنبه در محل کمپ تیمهای ملی جانبازان و معلولان آغاز میکنند و تا 22 تیر در اردو خواهند بود.
وزنه برداران معلول برای آمادگی حضور در رقابتهای پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی به اردو فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیزده وزنه بردار از استانهای زنجان، البرز، تهران، اردبیل، گیلان، کرمان و آذربایجان غربی برای شرکت در دومین مرحله تمرینات تیم ملی امروز شنبه وارد تهران میشوند.
کد مطلب 2325242
نظر شما