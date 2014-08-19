به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا حسینی در پایان سومین مرحله تمرینات تیم ملی وزنهبرداری معلولان گفت: در اردوی سوم 10 وزنه بردار از استانهای زنجان، البرز، مازندران، تهران، اردبیل، گیلان، کرمان و آذربایجان غربی حضور داشتند و تمرینات آنها از 10 تا 21 مرداد در جریان بود.
وی افزود: ترکیب تیم ملی متشکل از همین ده نفر است و با توجه اینکه یک رکوردگیری در پیش داریم، ملیپوشانی در نهایت به بازیهای پاراآسیایی اینچئون اعزام میشوند که شانس رفتن روی سکو و مدال آوری داشته باشند.
رئیس انجمن وزنه برداری جانبازان و معلولان در ادامه گفت: حدنصابهای مورد نظر در رکوردگیری، با توجه به آخرین رکوردهای ثبت شده در آسیا و نیز رقبای ملیپوشان کشورمان در نظر گرفته شده است و کلیه نفرات تیم ملی به خوبی از شرایط رقبای خود آگاهی دارند.
وی خاطر نشان کرد: در هر مرحله از تمرینات تکنیکهای وزنهبرداران اصلاح میشود و ملی پوشان طبق برنامههای ارائه شده از سوی کادر فنی، در فواصل بین هر اردو به صورت غیرمتمرکز تمرینات خود را ادامه میدهند.
حسینی در خصوص رقبای ملیپوشان کشورمان گفت: رقیبان ملیپوشان ایرانی در هر دسته، از کشورهای مختلفی هستند که مهمترین آنها کرهجنوبی، اردن و عراق خواهند بود.
رئیس انجمن وزنه برداری افزود: با پایان یافتن اردوی سوم، چهارمین مرحله تمرینات در مشهد مقدس برگزار خواهد شد و علت انتخاب این شهر، ایجاد فضای معنوی برای ورزشکاران و توسل آنها برای کسب نتایج مطلوب و نیز ایجاد تنوع در مکان برگزاری تمرینات است.
وی در پایان گفت: با پایان یافتن اردوی چهارم، پنجمین مرحله تمرینات که متصل به اعزام نیز هست، از 5 مهر ماه به میزبانی تهران آغاز میشود و تا زمان اعزام ادامه خواهد داشت.
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