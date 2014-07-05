  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۴

رئیس کمیته محیط زیست شورا:

ظرفیت جمعیتی پایتخت چند سال پیش تکمیل شده است

ظرفیت جمعیتی پایتخت چند سال پیش تکمیل شده است

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه ظرفیت پایتخت چند سال پیش تکمیل شده و این کلانشهر بیش از این تحمل بارگذاری های جدید را ندارد، گفت: منابع طبیعی تهران محدود است و دیگر ظرفیت این میزان ساخت و ساز و تمرکز جمعیت را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد حقّانی افزود: محدودیت منابع موجب شده تا امروز بسیاری از شهروندان تهرانی با مشکلاتی همچون ترافیک و آلودگی هوا دست و پنجه نرم کنند و پیروی از قانون بر مبنای استانداردهای موجود و مبتنی بر طرح جامع و طرح تفصیلی، می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات فعلی شهر تهران را حل و فصل کند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی، حداقل مشکل جدیدی به کلکسیون مشکلات تهران که کمر آن زیر بار تراکم جمعیت خم شده اضافه نمی شود، تأکید کرد: تشدید ساخت و ساز در نهایت به افزایش جمعیت منجر شده و باعث محدودیت در خدمات رسانی به شهروندان می شود.

حقانی با تاکید بر وظیفه نظارتی شورا، خاطرنشان کرد: تمامی اعضای شورای شهر فارغ از هر گونه گرایش سیاسی، به این باور مشترک رسیده اند که نسبت به تقویت نقش نظارتی شورا اهتمام جدی داشته باشند.

کد مطلب 2325299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها