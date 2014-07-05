ظرفیت جمعیتی پایتخت چند سال پیش تکمیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد حقّانی افزود: محدودیت منابع موجب شده تا امروز بسیاری از شهروندان تهرانی با مشکلاتی همچون ترافیک و آلودگی هوا دست و پنجه نرم کنند و پیروی از قانون بر مبنای استانداردهای موجود و مبتنی بر طرح جامع و طرح تفصیلی، می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات فعلی شهر تهران را حل و فصل کند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی، حداقل مشکل جدیدی به کلکسیون مشکلات تهران که کمر آن زیر بار تراکم جمعیت خم شده اضافه نمی شود، تأکید کرد: تشدید ساخت و ساز در نهایت به افزایش جمعیت منجر شده و باعث محدودیت در خدمات رسانی به شهروندان می شود.

حقانی با تاکید بر وظیفه نظارتی شورا، خاطرنشان کرد: تمامی اعضای شورای شهر فارغ از هر گونه گرایش سیاسی، به این باور مشترک رسیده اند که نسبت به تقویت نقش نظارتی شورا اهتمام جدی داشته باشند.