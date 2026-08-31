توافق مکه؛ اولین نشست مقامات عربستان، ترکیه و پاکستان در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، مقامات ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز دوشنبه برای اولین جلسه کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی که تحت توافقنامه دفاع مشترک مکه تأسیس شده است، در استانبول گردهم آمدند.

شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی که ریاست هیئت عربستان را بر عهده دارد، پیش از این به همراه شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ارشد نظامی وارد نشست شد. در این جلسه وزرای دفاع و امور خارجه و روسای ارتش عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حضور دارند.

رویترز روز یکشنبه گزارش داده بود که انتظار می‌رود بحث‌ها شامل افزایش قابلیت‌های دفاعی، قابلیت همکاری بیشتر بین نیروهای مسلح و تعمیق همکاری در صنعت دفاعی از جمله تولید و توسعه مشترک باشد.

توافقنامه مکه که اوایل این ماه امضا شد، سه کشور را به دفاع متقابل در صورت حمله به هر یک از آنها متعهد می‌کند.