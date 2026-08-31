۲۲۹ پلاک زمین در قالب قانون جوانی جمعیت در گلپایگان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری و واگذاری اراضی و بهرهبرداری از پروژههای حوزه مسکن شهرستان گلپایگان اظهار کرد: در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون ۲۲۹ پلاک زمین به ۴۵۸ متقاضی واجد شرایط واگذار شده است.
فرماندار گلپایگان افزود: امروز نیز ۷۹ پلاک ۲۵۰ متری برای ۱۵۸ نفر آماده واگذاری شده و قراردادها و اسناد مربوطه تنظیم شده است که به نمایندگی به تعدادی از مشمولان تحویل خواهد شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تا پایان اردیبهشتماه تمامی تعهدات دولت در حوزه قانون جوانی جمعیت در شهرستان گلپایگان انجام شده و در حال حاضر هیچ بدهی و تعهد معوقی در این زمینه وجود ندارد.
رضایی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اقشار ویژه گفت: تاکنون ۱۴۰ قطعه زمین برای ۳۱۶ متقاضی از اقشار ویژه آماده و تحویل شده و امروز نیز ۱۱ قطعه زمین برای ۳۳ نفر در نظر گرفته شده است که به نمایندگی به مشمولان واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه اقشار ویژه نیز به جز افرادی که به اختیار خود خواهان دریافت زمین در سایت ۲۴۷ هکتاری هستند، تعهد معوقی وجود ندارد و تمامی متقاضیان تعیین تکلیف شدهاند.
فرماندار گلپایگان با اشاره به طرحهای حمایتی مسکن اظهار کرد: در بخش مسکن محرومان، ۳۵ قطعه زمین به ۱۲۰ نفر واگذار شده و برای خانوادههای دارای دو معلول نیز ۱۷ قطعه زمین به ۵۱ نفر اختصاص یافته است.
وی درباره وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان گفت: تمامی زیرساختهای مورد نیاز شامل آب، برق و گاز در سایتهای نهضت ملی مسکن تأمین شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
رضایی افزود: حدود ۴۰ درصد عملیات آمادهسازی معابر، کوچهها و خیابانهای سایت نهضت ملی مسکن انجام شده و امروز نیز دو خیابان اصلی این مجموعه که از مطالبات مردم بود با همکاری اداره کل راه و شهرسازی آسفالت شد تا مشکلات تردد و سرویس مدارس در آینده برطرف شود.
فرماندار گلپایگان در ادامه با اشاره به پروژههای عمرانی شهرستان بیان کرد: در دو سال اخیر ۱۰۵ پروژه در سامانه «منتاک» ثبت شده که مجموع اعتبار واقعی آنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به برخی مقایسهها میان شهرستانها گفت: نباید صرفاً آمار پروژههای هفته دولت ملاک ارزیابی عملکرد قرار گیرد، چرا که در گلپایگان بسیاری از پروژهها به محض آماده شدن و بدون انتظار برای مناسبتهای خاص به بهرهبرداری رسیدهاند.
رضایی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز و حتی همزمان با شرایط جنگی و حملات دشمن، پروژههای متعددی از جمله ورزشگاه گلشهر، سالن ورزشی ریحانهالنبی(س)، پروژههای عمرانی شهرداری و طرحهای برقرسانی به بهرهبرداری رسید و به همین دلیل بخشی از این طرحها در آمار هفته دولت لحاظ نشدهاند.
وی افزود: علاوه بر پروژههای ثبتشده در سامانه، دهها طرح دیگر نیز در شهرستان اجرا شده که به دلایل مختلف از جمله مشکلات سامانهای یا عدم ثبت توسط دستگاههای اجرایی در آمار رسمی لحاظ نشدهاند.
فرماندار گلپایگان یکی از ویژگیهای مهم پروژههای شهرستان را سرعت اجرای آنها دانست و گفت: بیش از ۸۰ درصد پروژههایی که امروز افتتاح شده یا در آستانه بهرهبرداری قرار دارند، در همین دو سال اخیر آغاز شدهاند و در مدت کوتاهی به نتیجه رسیدهاند.
وی تأکید کرد: در شهرستان گلپایگان کمتر پروژهای وجود دارد که پنج تا ۱۰ سال نیمهتمام باقی مانده باشد و عمده طرحها در بازه زمانی کوتاه آغاز، اجرا و تکمیل شدهاند که این موضوع از ویژگیهای شاخص پروژههای عمرانی شهرستان به شمار میرود.
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