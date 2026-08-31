به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن نیمه‌ساز در برخی نقاط شهر یزد بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام بررسی‌های تخصصی، سارق سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و مقادیری اموال مسروقه را نیز کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد در پایان ضمن اشاره به معرفی سارق به مرجع قضایی تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه در پرونده‌های مکشوفه بالغ بر هشت میلیارد ریال است.