  1. استانها
  2. یزد
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

دستگیری سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای اماکن نیمه‌ساز در یزد

دستگیری سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای اماکن نیمه‌ساز در یزد

یزد - رئیس پلیس آگاهی استان یزد از شناسایی و دستگیری سارق سابقه‌دار اماکن نیمه‌ساز خبر داد و گفت: متهم پس از دستگیری در عملیات ضربتی پلیس، به سرقت‌هایی به ارزش هشت میلیارد ریال اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن نیمه‌ساز در برخی نقاط شهر یزد بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام بررسی‌های تخصصی، سارق سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و مقادیری اموال مسروقه را نیز کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد در پایان ضمن اشاره به معرفی سارق به مرجع قضایی تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه در پرونده‌های مکشوفه بالغ بر هشت میلیارد ریال است.

کد مطلب 6933126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها