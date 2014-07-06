چرا رحمتی از باشگاه پیکان یک و نیم میلیارد تومان دریافت کرد؟

ابراهیم ثنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مدت تیم تمرینات خوبی را زیر نظر منصور ابراهیمزاده پشت سرگذاشت و پس از برگزاری اردوی در اردبیل، تیم دوشنبه این هفته راهی ترکیه میشود تا آخرین مرحله اردوی آمادهسازی خود را در این کشور برگزار کند.
وی با اشاره به اینکه پیکان در این اردو 3 بازی تدارکاتی را هم انجام میدهد، اضافه کرد: قرار است در این اردو 2-3 بازیکن خارجی توسط کادرفنی مورد بررسی قرار بگیرند که در صورت رضایت به تیم پیکان ملحق شوند. در مجموع قصد داریم یک مدافع و یک مهاجم خارجی را جذب کنیم.
مدیرعامل باشگاه پیکان همچنین در مورد خبر مذاکره این باشگاه با هاشم بیکزاده اظهار کرد: من نمیدانم این صحبتها چگونه مطرح میشود. ما 7 بازیکن که سهمیه لیگ برتری بودند را جذب کردیم و نه بیکزاده و نه بازیکن لیگ برتری دیگری را نمیتوانیم به خدمت بگیریم.
وی در ادامه در مورد پرداخت مبلغ میلیاردی به سیدمهدی رحمتی برای حضورش در پیکان تاکید کرد: ما بهگونهای بازیکنان مدنظرمان را جذب کردیم که بودجه باشگاه از سقف اعلام شده، بالاتر نمیزند. قرار است اکثر باشگاهها براساس سقف اعلامی سازمان لیگ و باشگاهی که در لیگ قهرمانان حضور دارند بیش از سایر باشگاههای برای جذب بازیکن هزینه کنند.
ثنایی با بیان اینکه سقف باشگاه پیکان در سال جاری 10 میلیارد تومان است، یادآور شد: شاید به بازیکنی مانند رحمتی، به خاطر توانایی و قابلیتهایی که دارد، بیش از یک میلیارد تومان دادیم اما مبلغ 10-15 بازیکن ما به یک میلیارد هم نمیرسد. اینکه به نفرات مطرح، مبلغ بالا بدهیم اشکالی ندارد، بلکه اشکال در آنجای کار است یک بازیکن امید که فصل پیش 30 میلیون گرفته، امروز درخواست 300 میلیونی دارد.
وی با بیان اینکه طبق اعلام سازمان لیگ، قرار است باشگاهها سقف بودجه را رعایت کرده و از مبلغ اعلامی به سازمان لیگ بیشتر هزینه نکنند، افزود: ما طبق صحبتهای وزیر ورزش و جوانان و سیاستهای فدراسیون فوتبال عمل میکنیم. در تلاش هستیم با رعایت سقف بودجه تیم خوبی را برای فصل آینده ببندیم که بتواند در مسابقات لیگ عملکرد خوبی داشته و در نهایت سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد.
مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان در خصوص وضعیت هیات مدیره این باشگاه گفت: در حال حاضر هیات مدیره باشگاه با 3 نفر فعالیتهای را ادامه میدهد. آقایان جمشیدی، مصریان و بنده در هیات مدیره هستیم و مشکلی هم تا امروز پیش نیامده است. ضمن اینکه حمایتهای خوبی هم از سوی آقای یکهزارع از ما انجام شده تا بتوانیم تیم را به خوبی برای حضور در لیگ برتر آماده کنیم.
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