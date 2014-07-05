به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال هلند در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای جام جهانی فوتبال بامداد یکشنبه در ورزشگاه فونته نوا شهر سالوادرو در ضربات پنالتی تیم ملی کاستاریکا سخت‌کوش و شگفتی‌ساز را شکست داد تا به عنوان آخرین تیم به نیمه نهایی صعود کند.

در این بازی که در طول 120 دقیقه هیچ گلی نداشت در نهایت در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 به سود هلند به پایان رسید. درخشش "کیلر ناواس" درون دروازه کاستاریکا در طول 120 دقیقه مانع گلزنی ستاره‌های هلند شد.

لوئیس فان گال سرمربی تیم ملی هلند در ثانیه‌های پایانی وقت اضافی دوم "جاسبر سیلسن" دروازه‌بان هلند را از زمین خارج کرد تا "تیم کرول" را به جای وی به میدان بفرستد تا سنگربان نیوکاسل در ضربات پنالتی درون دروازه هلندی‌ها بایستد.

در ضربات پنالتی رابین فن پرسی، آرین روبن، وسلی اسنایدر، درک کویت برای هلند و سسلو بورخس، جیمکارلو گونزالس و کریستین بولانوس برای کاستاریکا گل زدند. ضمن اینکه ضربات "درایان رویس" و "مایکل اومانا" توسط "تیم کرول" دروازه‌بان هلند مهار شد.

برنامه دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی 2014 برزیل به شرح زیر است:

چهارشنبه - 17/04/93

* آلمان - برزیل، ساعت 00:30، ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته

پنجشنبه - 18/04/93

* آرژانتین - هلند، ساعت 00:30، ورزشگاه سائوپائولو شهر سائوپائولو