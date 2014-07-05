کیلر ناواس بهترین بازیکن دیدار کاستاریکا - هلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیلر ناواس سنگربان 27 ساله تیم ملی کاستاریکا با عملکرد بسیار خوبی که در دیدار تیمش مقابل هلند در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام جهانی داشت از سوی مسئولان برگزاری رقابتها به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. ناواس پیش از این نیز یک بار در دیدار مرحله یک هشتم نهایی مقابل یونان و یک بار در دیدار مرحله گروهی کاستاریکا مقابل انگلیس هم بهترین بازیکن زمین شده بود.

دیدار تیم های ملی فوتبال کاستاریکا و هلند در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام جهانی 2014 بعد از تساوی بدون گل در 120 دقیقه وقت های معمول و اضافی با پیروزی 4 بر 3 هلند و صعود این تیم به جمع 4 تیم پایانی رقابتها به پایان رسید.