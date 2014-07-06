بازی کاستاریکا - هلند تلفات داشت/ خونریزی در میدان دموکراسی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایان دیدار تیم‌های کاستاریکا - هلند با خونریزی همراه بود. سه هوادار فوتبال در میدان دموکراسی سن خوزه، پایتخت کاستاریکا، با ضربات چاقو غرق در خون شدند که مقامات دولت این کشور اعلام کرده اند که در این رابطه هشت نفرا را دستگیر کرده اند. از این سه نفر، دو نفر با ضربات چاقو مجروح شده اند و یک نفر با بطری.

بر پایه گزارش دیلی میل، هنوز مشخص نیست علت این درگیری چه بوده است. بیش از هزار تماشاگر برای تماشای دیدار کاستاریکا - هلند از طریق صفحه نمایش بزرگ در میدان دموکراسی گرد هم آمده بودند که این اتفاق رخ داد.

تیم‌های کاستاریکا و هلند در پایان 120 دقیقه تلاش به ضربات پنالتی رفتند که در ضربات پنالتی نارنجی پوشان موفق شدند با نتیچه 4 بر 3 برنده شوند.