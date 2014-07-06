به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسرور رجایی عضو هیات مدیر خانه ادبیات افغانستان و مدیر مسوول مجله كودك و نوجوان با اشاره به جشن سه سالگی این مجله اظهار كرد: ماهنامه باغ با تیراژ سه هزار نسخه منتشر می شود. 2 هزار نسخه از این مجله برای كودكان مهاجر افغان در ایران و یك هزار نسخه برای كودكان ساكن در افغانستان توزیع می شود.

وی ادامه داد: 3 سال قبل كه تولید این مجله را آغاز كردیم تنها 8 صفحه A5 سیاه و سفید منتشر می كردیم و حال با گذشت این سال ها و استقبال مخاطبان مجله در 16 صفحه رنگی منتشر می شود. مجله باغ به نوعی حسرت كودكی‌های هم نسلان من در افغانستان بود چرا كه هیچگاه مجله كودك نداشتیم.

این شاعر افغان با تاكید بر این كه مجله باغ با فضای ذهنی و بومی كودكان افغان منتشر می شود، عنوان كرد: برخی از مجله‌های كودكی كه در حال حاضر در افغانستان تولید می‌شوند تنها نام كودك را یدك می‌كشند در حالی كه ما تلاش داشتیم در كنار فضای شاد و سرگرم كننده برای كودكان ارزش‌های اسلامی و بومی افغانستان را هم آموزش دهیم تا كودكان افغان با تاریخ و آرمان های كشورشان آشنا شوند.

رجایی درباره برنامه ویژه جشن سه سالگی نشریه باغ گفت: این برنامه همزمان با روز جهانی كودك، چهارشنبه 18 تیر ساعت 18 در تالار مهر حوزه هنری و با حضور اساتید ادبیات افغانستان و ایران برگزار می‌شود.

وی گفت: در این مراسم شخصیت هایی همچون جواد محقق، اسدالله شعبانی، كمال شفیعی شاعران كودك و نوجوان ایران و همچنین رایزن فرهنگی افغانستان در ایران، محمدصادق دهقان مدیر خانه ادبیات افغانستان و جمعی از كودكان افغان حضور خواهند داشت. علاوه بر آن در این مراسم فیلم كوتاه و كلیپی از مراحل انتشار مجله باغ پخش می شود. جمعی از كودكان افغان نیز سرودی را اجرا خواهند كرد.

جشن سه سالگی نشریه باغ همزمان با روز جهانی كودك چهارشنبه 18 تیر ساعت 18 در سالن سوره حوزه هنری برگزار می‌گردد.