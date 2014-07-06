وزارت نفت از پنج طرح کلان ملی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقدم، معاون پژوهشی وزارت نفت در جلسه عملیاتی کردن تفاهمنامه میان وزارت علوم و وزارت نفت گفت: صنعت نفت دارای پژوهشگاه‌هایی با قدمت 50 ساله و دانشگاه‌هایی با قدمت 70 ساله است و می توان گفت صنعت نفت موقعیت ویژه ای را از بعد انرژی در کل دنیا دارد.

معاون پژوهشی وزارت نفت رابطه میان انرژی و امنیت انرژی، رشد اقتصادی و محیط زیست با محوریت فناوری را تشریح کرد و گفت: همه این موارد با محوریت فناوری است چرا که تنها از طریق فناوری می توان به چالش های حوزه انرژی تسلط پیدا کرد.

وی افزود: در ایران 99.6 درصد منابع اولیه از نفت و گاز تامین می شود و گاز نقش بسیار مهمی در سبد مصرف انرژی داخلی دارد. در مجموع بیش از 5 میلیون بشکه نفت مورد مصرف اولیه قرار می‌گیرد که می توان گفت تامین منابع کشور بیشتر از طریق نفت و گاز است.

مقدم یادآور شد: نفت و گاز حقوق بین نسلی و متعلق به تمامی نسل ها است و باید از آن به عنوان دارایی کشور یاد کرد که حفظ آن نیز بر عهده تمام نسل ها است.

معاون پژوهشی وزارت نفت با تاکید بر ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی ادامه داد و گفت: باید بهینه‌سازی مصرف انرژی را مدنظر قرار دهیم تا نسل های مختلف بتوانند از این انرژی بهره مند شوند.

وی تاکید کرد : افزایش کارایی انرژی به توسعه فناوری ارتباط دارد که با توسعه فناوری می توان در حدود 350 تا 400 میلیون بشکه سالانه در دنیا صرفه جویی کرد.

مقدم با بیان اینکه ایران در شاخص شدت مصرف انرژی جزء پرمصرف‌ترین کشورها است، ادامه داد: در پی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، سیاست های اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت به تدوین رسیده که شامل دو بخش اساسی ارتقاء توانمندی علمی و آموزشی کارکنان صنعت و رویکرد فناوری در اقتصاد دانش بنیان در حوزه نفتی است.