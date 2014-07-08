آرزو داشتم نقش حضرت ابوالفضل (ع) را بازی کنم/ معلول ذهنی تا مرا دید گفت: افتاد؟

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند شب گذشته دوشنبه 16 تیر با حضور در برنامه «شهر باران» در گفتگویی با داریوش کاردان شرکت کرد.
در این روزگار آدمها به خاطر کمیت تکریم میشوند
وی در پاسخ به سوالی در این باره که چه چیزی این روزها شما را اذیت میکند، اظهار کرد: حقیقت این است که اکنون روزگار ما کمی است نه کیفی. اگر آدمها در روزگار ما تکریم میشوند به خاطر کمیتها است. هر کسی حساب بانکیاش بیشتر است، ماشینش گرانتر است یا خانه بهتری دارد مورد توجه است.
ارجمند یادآور شد: کیفیت فراموش شده است. در حالی که سقف ما آسمان با میلیارد میلیارد ستاره است. مهم حرفی است که فرد میزند. جایش مهم نیست. شرفالمکان بالمکین. چیزی که مرا اذیت میکند این است که چرا روزگار این چنین شده است.
نظر ارجمند درباره شعارسال رهبری
این بازیگر پیشکسوت با بیان اینکه بهتر است هم به کیفیت اهمیت دهیم و هم کمیت، تصریح کرد: شعار امسال رهبری خیلی هوشمندانه است. من بسیار دربارهاش فکر کردم. اقتصاد یک پدیده کمی است و در مقابل آن فرهنگ پدیدهای کیفی است.
ایفاگر نقش حشمت فردوس در سریال «ستایش» اظهار کرد: فرهنگ قابل شمارش نیست. کیفیت را نمیتوانی بشماری بلکه باید آن را احساس و درک کنی و از آن لذت ببری. اما متاسفانه اقتصاد و فرهنگ از هم دور شدهاند.
فرهنگ و اقتصاد تعادل انسانی است که روی دو پایش راه میرود
ارجمند ادامه داد: برخی میخواهند کار فرهنگی کنند اما با تخیل و آرمان و توهم صرفا پول بیتالمال را دور میریزند. عدهای دیگر هم که آثار نازل تولید میکنند. فرهنگ و اقتصاد تعادل انسانی که روی دو پایش راه میرود است. در یکی از تابلوهای پیکاسو چهره انسانی است که یک چشم روی پیشانی دارد. این انسان مادی یکبین این روزگار است.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ و اقتصاد مثل دو بال یک کبوتر هستند. نباید پول بیتالمال را دور بریزیم. آثار نازل و در حد جوک میسازند تا پول دربیاورند و به هم فخر میفروشند که فیلم من این میزان فروخته است. در حالی که این چیزهای کمی ارزش نیست.
معلول ذهنی تا مرا دید گفت: افتاد؟!
بازیگر نقش مالک اشتر در سریال «امام علی (ع)» در ذکر یک خاطره گفت: به مرکز نگهداری بچههای معلول ذهنی رفته بودم. بچههایی که ادراک چندانی ندارند. تا وارد محل نگهداری آنها شدم، دو نفرشان مرا نگاه کردند و با لحن خاص خودشان به من گفتند: افتاد؟! آن روز خیلی حالم بد شد.
آرزو داشتم نقش حضرت ابوالفضل (ع) را بازی کنم
ارجمند در پاسخ به اینکه چه فرصت از دسترفتهای در زندگیاش داشته، تأکید کرد: آرزو داشتم نقش حضرت ابوالفضل (ع) را بازی کنم. من مدتها کار مذهبی قبول نکردم اما در کارنامهای ایفای نقش حضرت مالکاشتر و حضرت عبدالعظیم حسنی را دارم. ائمه که نیز قابل نشان دادن نیستند اما حضرت ابوالفضل (ع) بسیار مرا به خود جذب کرده است. اما دیگر از من گذشت.
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