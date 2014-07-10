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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۷

انفجار گاز شهری جان یک نفر را در تبریز گرفت

انفجار گاز شهری جان یک نفر را در تبریز گرفت

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از جان سپردن یک شهروند تبریزی در حادثه انفجار گاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا برهان صبح پنجشنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه یک نفر از شهروندان تبریزی بدلیل انفجار گاز شهری در ساعت 23:53 شب گذشته و در خیابان 22 بهمن این شهر جان خود را از دست داد.

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در ادامه با اشاره به علت این حادثه خاطر نشان شد: همانند بسیاری از حوادث این چنینی، بی احتیاطی در استفاده از لوازم گازسوز و گاز شهری در منزل مسکونی عامل وقوع این حادثه تلخ و داغداری چندین خانواده بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: گزارش این حادثه ساعت 23:53 شب گذشته به سامانه 125 گزارش شد که بلافاصله نیروهای ایستگاه شماره 10 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به موقعیت اعزام شدند و با توجه به وقوع حادثه در منزل مسکونی و سرایت آتش سوزی به واحدهای مجاور نیروهای دو ایستگاه یک و دو آتش نشانی نیز در محل حاضر شدند.

برهان در پایان گفت: این آتش سوزی پس از تلاش 70 دقیقه ای نیروهای  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بطور کامل خاموش و اقدام به ایمن سازی محیط شد اما متاسفانه در نهایت شاهد فوت یکی از ساکنان منزل سانحه دیده در اثر آتش سوزی بودیم.

کد مطلب 2328845

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