انفجار گاز شهری جان یک نفر را در تبریز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا برهان صبح پنجشنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه یک نفر از شهروندان تبریزی بدلیل انفجار گاز شهری در ساعت 23:53 شب گذشته و در خیابان 22 بهمن این شهر جان خود را از دست داد.

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در ادامه با اشاره به علت این حادثه خاطر نشان شد: همانند بسیاری از حوادث این چنینی، بی احتیاطی در استفاده از لوازم گازسوز و گاز شهری در منزل مسکونی عامل وقوع این حادثه تلخ و داغداری چندین خانواده بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: گزارش این حادثه ساعت 23:53 شب گذشته به سامانه 125 گزارش شد که بلافاصله نیروهای ایستگاه شماره 10 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به موقعیت اعزام شدند و با توجه به وقوع حادثه در منزل مسکونی و سرایت آتش سوزی به واحدهای مجاور نیروهای دو ایستگاه یک و دو آتش نشانی نیز در محل حاضر شدند.

برهان در پایان گفت: این آتش سوزی پس از تلاش 70 دقیقه ای نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بطور کامل خاموش و اقدام به ایمن سازی محیط شد اما متاسفانه در نهایت شاهد فوت یکی از ساکنان منزل سانحه دیده در اثر آتش سوزی بودیم.