به گزارش خبرنگار مهر، همايون جورابلو صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهدیشهر ضمن بیان اینکه تكيه حسینیه اعظم مهديشهر در سال 769 هجری قمری ساخته شده است اظهار داشت: اين تكيه در حدود 50 سال پیش توسط معمار محمدعلی دانایی‌فرد مرمت و بازسازی شد و در آن مراسم‌های مذهبی، نخل گردانی، مراسم ماه محرم و تعزیه برگزار می‌شود.

رئیس اداره ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري شهرستان مهدیشهر افزود: اين حسينيه داراي آب انبار تاريخي است كه هم اكنون اين آب انبار نيز در دست مرمت است.

وی از وجود 10 باب مغازه در تكيه اعظم مهديشهر، خبر داد و افزود: اين مغازه‌ها با هدف حمايت از هنرمندان و هنرهاي سنتي به هنرمندان صنايع دستي شهرستان مهديشهر واگذار مي‌شود.

جورابلو با تاكيد بر اينكه ايجاد اين بازارچه، نقش مهمي در ايجاد اشتغال پايدار و حفظ و احياي رشته‌هاي صنايع دستي دارد، تصریح کرد: تكيه اعظم علاوه بر برخورداري از جاذبه گردشگري معنوي، از اين پس به عنوان جاذبه اي گردشگري مورد توجه مسافران قرار مي‌گيرد.

رئیس اداره ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري شهرستان مهدیشهر با بيان اينكه به زودي اين مجموعه با آجر كف پوش مي‌شود، گفت: تعويض درهاي مغازه‌ها و جايگزين كردن درهاي چوبي از برنامه هاي در دست اجرا براي تبديل مغازه هاي تكيه اعظم به بازارچه صنايع دستي است.

جورابلو در خاتمه افزود: تکیه حسينيه اعظم مهديشهر در تاریخ بیست و هفتم تیرماه سال 88 به شماره 27110 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.